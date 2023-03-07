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Военный Фокус Российско-украинская война Расстрел украинского пленного оккупантами РФ

"За каждого рассчитаемся": в сети предлагают вознаграждение за убийц украинского военнопленного

расстрел пленного, слава Украине
Украинцы объявили вознаграждение тем, кто назовет убийц украинского защитника

Общая сумма вознаграждения за имена солдат ВС РФ, совершивших военное преступление, уже превысила несколько тысяч долларов

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Расстрел безоружного украинского защитника оккупантами шокировал и возмутил общество. Украинцы объявили о денежном вознаграждении тем, кто назовет его убийц. Финансовое предложение граждане начали делать под публикацией правозащитника и участника войны Маси Найема, написавшего пост об установлении личности погибшего. Он предложил за имя павшего воина вознаграждение.

"1000 долларов за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Украине". С проверенными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к тому украинцу", – написал Найем.

Публикация правозащитника о выплате денег возмутила украинцев.

  • А вы все меряете деньгами?
  • Какой-то бред, обещать деньги за фамилию героя. Будто ищете преступника. И тот, кто за предоставленную информацию возьмет деньги, будет отбросом!

В комментариях пользователи предложили изменить тему и объявили денежное вознаграждение тем, кто назовет имя убийц украинского солдата.

  • 5000€ за имя стрелявшего россиянина.
  • +1.000$
  • 1000$. От меня тоже. А еще 10 000 за имена расстреливавших к*цапов.
  • +500$
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Общая сумма вознаграждения за имена убийц украинца уже превысила несколько тысяч долларов. Она меняется и дальше.

Хештег Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter менее чем за сутки. Сообщения, посвященные расстрелянному пленному бойцу ВСУ, опубликовали более 87 тысяч пользователей твиттера.

Расстрел украинского военнопленного:

Видео расстрела оккупантами украинского военного опубликовал в соцсетях общественный активист и волонтер Сергей Стерненко. На кадрах видно, как украинский защитник Украины говорит в камеру "Слава Украине", а после этого его расстреливают из автоматов.

В своем ежедневном вечернем видеообращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Мы найдем убийц".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с требованием немедленно начать расследование этого военного преступления России.