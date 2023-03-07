"За каждого рассчитаемся": в сети предлагают вознаграждение за убийц украинского военнопленного
Общая сумма вознаграждения за имена солдат ВС РФ, совершивших военное преступление, уже превысила несколько тысяч долларов
Расстрел безоружного украинского защитника оккупантами шокировал и возмутил общество. Украинцы объявили о денежном вознаграждении тем, кто назовет его убийц. Финансовое предложение граждане начали делать под публикацией правозащитника и участника войны Маси Найема, написавшего пост об установлении личности погибшего. Он предложил за имя павшего воина вознаграждение.
"1000 долларов за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Украине". С проверенными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к тому украинцу", – написал Найем.
Публикация правозащитника о выплате денег возмутила украинцев.
- А вы все меряете деньгами?
- Какой-то бред, обещать деньги за фамилию героя. Будто ищете преступника. И тот, кто за предоставленную информацию возьмет деньги, будет отбросом!
В комментариях пользователи предложили изменить тему и объявили денежное вознаграждение тем, кто назовет имя убийц украинского солдата.
- 5000€ за имя стрелявшего россиянина.
- +1.000$
- 1000$. От меня тоже. А еще 10 000 за имена расстреливавших к*цапов.
- +500$
Общая сумма вознаграждения за имена убийц украинца уже превысила несколько тысяч долларов. Она меняется и дальше.
Хештег Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter менее чем за сутки. Сообщения, посвященные расстрелянному пленному бойцу ВСУ, опубликовали более 87 тысяч пользователей твиттера.
Расстрел украинского военнопленного:
Видео расстрела оккупантами украинского военного опубликовал в соцсетях общественный активист и волонтер Сергей Стерненко. На кадрах видно, как украинский защитник Украины говорит в камеру "Слава Украине", а после этого его расстреливают из автоматов.
В своем ежедневном вечернем видеообращении к украинскому народу президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Мы найдем убийц".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с требованием немедленно начать расследование этого военного преступления России.