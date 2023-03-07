"За кожного розрахуємося": у мережі пропонують винагороду за вбивць українського полоненого

Загальна сума винагороди за імена солдатів ЗС РФ, які скоїли воєнний злочин, вже перевищила кілька тисяч доларів

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Розстріл беззбройного українського захисника окупантами шокував і обурив суспільство. Українці оголосили про грошову винагороду тим, хто назве його вбивць. Фінансову пропозицію громадяни почали робити під публікацією правозахисника і учасника війни Масі Наєма, який написав пост про встановлення особи загиблого. Він запропонував за ім'я полеглого воїна винагороду.

"1000 доларів за ім'я того, кого застрелили росіяни після слів "Слава Україні". З перевіреними доказами, що це він. Упевнений, що під цим постом ще приєднаються люди. Маємо знати ім'я. З повагою до того українця", — написав Найєм.

Публікація правозахисника про виплату грошей обурила українців.

А ви все міряєте грошима?

Якась маячня, обіцяти гроші за прізвище героя. Наче злочинця шукаєте. І той, хто за надану інформацію візьме гроші, буде покидьком!

В коментарях дописувачі запропонували дещо змінити тему і оголосили грошову винагороду тим, хто назве ім'я вбивць українського солдата.

5000€ за ім’я росіянина що стріляло.

+1.000$

1000$. Від мене теж. А ще 10 000 за імена к*цапів, які розстрілювали.

+500$

Загальна сума винагороди за імена вбивць українця вже перевищила кілька тисяч доларів. Вона змінюється і далі.

Хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter менше ніж за добу. Дописи, присвячені розстріляному полоненому бійцю ЗСУ опублікували понад 87 тисяч користувачів твітера.

Розстріл українського військовополоненого:

Відео розстрілу окупантами українського військового опублікував у соцмережах громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко. На кадрах видно, як український захисник України говорить на камеру "Слава Україні", а після цього його розстрілюють із автоматів.

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні до українського народу президент України Володимир Зеленський сказав: "Ми знайдемо вбивць".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з вимогою негайно розпочати розслідування цього воєнного злочину Росії.