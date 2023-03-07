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Воєнний фокус Російсько-українська війна Розстріл ураїнського полоненого окупантами РФ

"За кожного розрахуємося": у мережі пропонують винагороду за вбивць українського полоненого

розстріл полоненого, слава Україні
Українці оголосили винагороду тим, хто назве вбивць українського захисника

Загальна сума винагороди за імена солдатів ЗС РФ, які скоїли воєнний злочин, вже перевищила кілька тисяч доларів

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Розстріл беззбройного українського захисника окупантами шокував і обурив суспільство. Українці оголосили про грошову винагороду тим, хто назве його вбивць. Фінансову пропозицію громадяни почали робити під публікацією правозахисника і учасника війни Масі Наєма, який написав пост про встановлення особи загиблого. Він запропонував за ім'я полеглого воїна винагороду.

"1000 доларів за ім'я того, кого застрелили росіяни після слів "Слава Україні". З перевіреними доказами, що це він. Упевнений, що під цим постом ще приєднаються люди. Маємо знати ім'я. З повагою до того українця", — написав Найєм.

Публікація правозахисника про виплату грошей обурила українців.

  • А ви все міряєте грошима?
  • Якась маячня, обіцяти гроші за прізвище героя. Наче злочинця шукаєте. І той, хто за надану інформацію візьме гроші, буде покидьком!

В коментарях дописувачі запропонували дещо змінити тему і оголосили грошову винагороду тим, хто назве ім'я вбивць українського солдата.

  • 5000€ за ім’я росіянина що стріляло.
  • +1.000$
  • 1000$. Від мене теж. А ще 10 000 за імена к*цапів, які розстрілювали.
  • +500$
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Загальна сума винагороди за імена вбивць українця вже перевищила кілька тисяч доларів. Вона змінюється і далі.

Хештег Slava Ukraini очолив світові тренди Twitter менше ніж за добу. Дописи, присвячені розстріляному полоненому бійцю ЗСУ опублікували понад 87 тисяч користувачів твітера.

Розстріл українського військовополоненого:

Відео розстрілу окупантами українського військового опублікував у соцмережах громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко. На кадрах видно, як український захисник України говорить на камеру "Слава Україні", а після цього його розстрілюють із автоматів.

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні до українського народу президент України Володимир Зеленський сказав: "Ми знайдемо вбивць".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з вимогою негайно розпочати розслідування цього воєнного злочину Росії.