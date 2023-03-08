"Бахмут под контролем ВСУ": боец 93-й бригады рассказал о ситуации в городе (видео)

Украинский военнослужащий записал видеообращение из Бахмута, в котором поздравил девушек с Международным женским днем.

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Военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сообщил, что город Бахмут все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "Supernova+".

Украинский защитник также записал поздравление с Международным женским днем от имени 93-й бригады.

"8 марта, всех девушек от мужчин 93-й бригады с праздником. Город Бахмут. Город под контролем Вооруженных сил Украины. Все будет Украина, а Путин г*дон", — сказал боец ВСУ.

[ + – ] Видеообращение бойца 93-й бригады ВСУ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью 7 марта заявил о необходимости удержания Бахмута, так как в случае отступления ВСУ из города, российские войска смогут продвинуться дальше и получат открытую дорогу для захвата ключевых городов на востоке Украины.

По словам Зеленского, следующими городами, на которых сосредоточатся ВС РФ в случаи взятия Бахмута могут стать густонаселенные промышленные населенные пункты Краматорск и Славянск.

Согласно отчету ISW от 7 марта, ВС РФ, вероятно, испытывают нехватку механизированных сил для наступления на Бахмут. Кроме того, тактические штурмовые отряды, которые россияне использовали раньше, судя по всему, не могут вести маневренную войну.

Командующий Сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский 8 марта заявил, что в Украине нет точки, горячее, чем возле Бахмута и добавил, что украинские военные делают все для того, чтобы ухудшить положение противника.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 марта отметил, что не исключает отступления украинских войск из Бахмута в ближайшие дни, так Россия перебрасывает в город все больше живой силы, пытаясь компенсировать недостатки своей армии количеством.