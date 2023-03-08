"Бахмут під контролем ЗСУ": боєць 93-ї бригади розповів про ситуацію у місті (відео)

Український військовослужбовець записав відеозвернення з Бахмута, в якому привітав дівчат із Міжнародним жіночим днем.

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Військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" повідомив, що місто Бахмут усе ще перебуває під контролем Збройних сил України. Відповідне відео було оприлюднено в Telegram-каналі "Supernova+".

Український захисник також записав вітання із Міжнародним жіночим днем від імені 93-ї бригади.

"8 березня, всіх дівчат від чоловіків 93-ї бригади зі святом. Місто Бахмут. Місто під контролем Збройних сил України. Все буде Україна, а Путін г*дон", — сказав боєць ЗСУ.

[ + – ] Відеозвернення бійця 93-ї бригади ЗСУ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю 7 березня заявив про необхідність утримання Бахмута, оскільки в разі відступу ЗСУ з міста, російські війська зможуть просунутися далі й отримають відкритий шлях для захоплення ключових міст на сході України.

За словами Зеленського, наступними містами, на яких зосередяться ЗС РФ у випадку взяття Бахмута, можуть стати густонаселені промислові населені пункти Краматорськ і Слов'янськ.

Згідно зі звітом ISW від 7 березня, ЗС РФ, ймовірно, відчувають нестачу механізованих сил для наступу на Бахмут. Крім того, тактичні штурмові загони, які росіяни використовували раніше, зважаючи на все, не можуть вести маневреної війни.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 8 березня заявив, що в Україні немає точки гарячішої, ніж біля Бахмута та додав, що українські військові роблять все для того, щоб погіршити становище противника.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 8 березня зазначив, що не відкидає відступу українських військ із Бахмута найближчими днями, так Росія перекидає до міста все більше живої сили, намагаючись компенсувати недоліки своєї армії кількістю.