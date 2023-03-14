Пророссийские радикалы сожгли флаг Евросоюза в Тбилиси, — СМИ (видео)

В поддержку закона об "иноагентах" в центре Тбилиси активизировались группировки пророссийских радикальных сил. Пока дело ограничилось только сожжением флага ЕС.

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14 марта сторонники пророссийских сил сожгли флаг Евросоюза в центре Тбилиси. Видео с демонстративным сожжением выложило "Эхо Кавказа", которое является местной редакцией "Радио Свобода".

По информации журналистов, в Грузии активизировались пророссийские силы, среди которых сторонники и лидеры прокремлевской радикальной группировки "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение", которые причастны к сожжению флага ЕС у здания парламента.

Представители группировок, выступающие за принятие закона об "иноагентах", сорвали флаг Европейского союза возле здания парламента Грузии и демонстративно сожгли на акции несколько флагов ЕС.

Сожжение флага ЕС в Тбилиси

Хронология протестов в Грузии

Напоминаем, 7 марта в Грузии приняли в первом чтении закон об "иноагентах", после чего в столице страны вспыхнула волна массовых протестов. Митинг 7 марта закончился стычками с полицией.

В среду, 8 марта, в Тбилиси на улицы вышли 15 тысяч людей. Митингующие заявили о своей готовности не расходиться по домам даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства. В тот же день в МИД Украины и президент Владимир Зеленский высказались о поддержке митингующих в Грузии.

Затем, уже через два дня, 9 марта правящая партия Грузии отозвала скандальный законопроект об "иноагентах" в надежде снова вернуться к этой законодательной инициативе после того, как "эмоциональный фон" в стране спадет.

В тот же день стало известно, что протестующих, задержанных в Тбилиси на митингах 7 и 8 марта, выпустили на свободу.

12 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти в поддержке акций протеста, на что в МИД Украины ответили, что власти Грузии "не там ищут врага".