Проросійські радикали спалили прапор Євросоюзу у Тбілісі, — ЗМІ (відео)

На підтримку закону про "іноагентів" у центрі Тбілісі активізувалися угруповання проросійських радикальних сил. Поки що справа обмежилася тільки спаленням прапора ЄС.

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14 березня прихильники проросійських сил спалили прапор Євросоюзу у центрі Тбілісі. Відео з демонстративним спаленням виклало "Ехо Кавказу", яке є місцевою редакцією "Радіо Свобода".

За інформацією журналістів, у Грузії активізувалися проросійські сили, серед яких прихильники та лідери прокремлівського радикального угрупування "Альт-Інфо" та партії "Консервативний рух", які причетні до спалення прапора ЄС біля будівлі парламенту.

Представники угруповань, які виступають за ухвалення закону про "іноагенти", зірвали прапор Європейського союзу біля будівлі парламенту Грузії та демонстративно спалили на акції кілька прапорів ЄС.

Спалювання прапора ЄС у Тбілісі

Хронологія протестів у Грузії

Нагадуємо, 7 березня в Грузії ухвалили на першому читанні закон про "іноагенти", після чого у столиці країни спалахнула хвиля масових протестів. Мітинг 7 березня закінчився сутичками з поліцією.

У середу, 8 березня, у Тбілісі на вулиці вийшли 15 тисяч людей. Мітингувальники заявили про свою готовність не розходитися додому навіть у тому випадку, якщо силовики застосують до них спецзасоби. Того ж дня у МЗС України та президент Володимир Зеленський висловилися про підтримку мітингувальників у Грузії.

Потім, уже за два дні, 9 березня правляча партія Грузії відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів", сподівавшись знову повернутися до цієї законодавчої ініціативи після того, як "емоційне тло" в країні спаде.

Того ж дня стало відомо, що протестувальників, затриманих у Тбілісі на мітингах 7 та 8 березня, випустили на волю.

12 березня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі дорікнув президентові України Володимиру Зеленському та іншим представникам української влади за підтримку акцій протесту, на що в МЗС України відповіли, що влада Грузії "не там шукає ворога".