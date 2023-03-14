"Украина будет развивать флот": Резников заявил о создании "корабельной коалиции" (видео)

По словам главы оборонного ведомства, в этой коалиции уже есть три страны. Плюс строится украинский флот в Турции.

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Украина будет развивать свой флот и сейчас к корабельной коалиции уже фактически присоединились 3 страны: Украина, Великобритания, Нидерланды. Об этом сегодня, 14 марта, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Это заявление министр сделал во время встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Резников подчеркнул, что встреча неслучайно проходит на юге Украины.

До того как появилась информация о коалиции министр опубликовал видео с соответсвующим намеком.

Оллонгрен сообщила, что Нидерланды в 2025 году передадут Украине 2 минных тральщика Alkmaar для защиты судоходных путей в Черном море. Украинский министр подытожил, что после решения Нидерландов можно сказать, что образуется корабельная коалиция.

"Уже по меньшей мере 3 страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", — сказал он.

Также Резников напомнил, что Великобритания уже передала Украине два таких минных тральщика: "На них уже есть два украинских экипажа и поднят украинский флаг, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии".

Кроме того, у Украины есть договор с Турцией о строительстве для ВМС Украины нескольких корветов типа "Ада". Осенью 2022 года первый из турецких корветов "Гетман Иван Мазепа" спустили на воду. В 2023 году в Турции заложат еще один корвет такой корвет.

Напомним, 8 марта Резников заявил, что рассчитывает как можно быстрее получить от партнеров миллион снарядов калибра 155 мм. Кроме артиллерийских боеприпасов есть потребность в бронированной технике и ПВО.

Сегодня, 14 марта, принято решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира (ЕФМ), из которого выделяются средства для вооружения Украины — 7,979 млрд евро до 2027 года.

Лондон и Париж стремятся предоставить Вооруженным силам Украины дополнительную поддержку, которая необходима, чтобы иметь "решающее преимущество на поле боя". Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава британского правительства Риши Сунак обсудили этот вопрос на совместной встрече 10 марта.

Также известно, что президент США Джо Байден предложил принять рекордный оборонный бюджет страны. В нем предполагается и оказание помощи Украине. Пентагон получит разрабатывать новое оружие в большем количестве.