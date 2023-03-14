"Україна розвиватиме флот": Резніков заявив про створення "корабельної коаліції" (відео)

За словами глави оборонного відомства, а цій коаліції вже є три країни. Плюс будується український флот у Туреччині.

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Україна розвиватиме свій флот, і зараз до корабельної коаліції вже фактично приєдналися три країни: Україна, Великобританія, Нідерланди. Про це сьогодні, 14 березня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Цю заяву міністр зробив під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Резніков підкреслив, що зустріч невипадково відбувається на півдні України.

До того як з'явилася інформація про коаліцію, міністр опублікував відео з відповідним натяком.

Оллонгрен повідомила, що Нідерланди у 2025 році передадуть Україні 2 мінні тральщики Alkmaar для захисту судноплавних шляхів у Чорному морі. Український міністр підсумував, що після рішення Нідерландів можна сказати, що утворюється корабельна коаліція.

"Уже щонайменше 3 країни є в складі цієї коаліції. Морська держава Україна розвиватиме свій флот. Плюс ми будуємо український флот у Туреччині. Тепер можемо сміливо говорити, що утворено корабельну коаліцію", — сказав він.

Також Резніков нагадав, що Великобританія вже передала Україні два такі мінні тральщики: "На них вже є два українські екіпажі та піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінні тральщики від Британії".

Крім того, Україна має договір із Туреччиною про будівництво для ВМС України кількох корветів типу "Ада". Восени 2022 року перший із турецьких корветів "Гетьман Іван Мазепа" спустили на воду. 2023 року в Туреччині закладуть ще один такий корвет.

Нагадаємо, 8 березня Резніков заявив, що розраховує якнайшвидше отримати від партнерів мільйон снарядів калібру 155 мм. Окрім артилерійських боєприпасів, є потреба в броньованій техніці та ППО.

Сьогодні, 14 березня, ухвалено рішення про збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого виділяються кошти для озброєння України, — 7,979 млрд євро до 2027 року.

Лондон і Париж прагнуть надати Збройним силам України додаткову підтримку, яка необхідна, щоб мати вирішальну перевагу на полі бою. Президент Франції Емманюель Макрон і голова британського уряду Ріші Сунак обговорили це питання на спільній зустрічі 10 березня.

Також відомо, що президент США Джо Байден запропонував ухвалити рекордний оборонний бюджет країни. У ньому передбачається надання допомоги Україні. Пентагон розроблятиме нову зброю в більшій кількості.