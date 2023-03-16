В Украине создадут электронный Кабинет военного: зачем он нужен и какие опции могут туда войти
Бюрократия в ВСУ ни для кого не является секретом. Бойцы с любым рапортом вынуждены бегать по командирам в попытках получить необходимые подписи. Перевод документооборота в электронный формат мог бы значительно упростить жизнь украинским военным, но в Минцифры не обещают быстрых решений.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что до конца текущего года в Украине завершится процесс цифровизации базовых госуслуг, доступных в стране. Украинцы уже могут подавать заявки на регистрацию брака через "Дію", получать электронное судебное решение и даже заявить о желании усыновить ребенка. Таким образом, все больше ведомств оказываются вовлечены в реализацию программы "Держава в смартфоні". Логичным решением кажется и создание так называемого Кабинета военного — электронной платформы, которая позволит подавать рапорты, сохранять документы в одном месте и создавать обходные листы. В Минцифры рассказывают, что такой инструмент обязательно появится, но пока эта задача не в приоритете.
Зачем нужен Кабинет военного?
"Сегодня украинским вооруженным силам нужно все, что связано с инновациями, технологиями, современным мышлением — без движения в этом направлении мы мало чем будем отличаться от советских армий своих соседей, в частности — вооруженных сил России — наиболее убогого явления нашего времени", — рассказывает офицер 251-го батальона ТрО ВСУ Сергей Костинский.
Он уверен, что внедрение Кабинета военного может быть важной частью реформы украинской армии.
"Человекоцентричность и технологии — наши главные военные приоритеты, когда мы говорим о реформе ВСУ во время и после войны", — подчеркивает офицер.
С ним согласен офицер ТрО Давид Багатар. Он уверен, что электронный кабинет мог бы стать действительно полезным инструментом для украинских военнослужащих.
"Это можно сравнить с ЦНАПами — когда ты в одном "окошке" решаешь все свои проблемы, без очередей и с минимизацией человеческого фактора", — объясняет он.
Другими словами, при подаче документов можно забыть о натянутых отношениях с руководителями или каких-либо коррупционных моментах.
Какие операции военные хотели бы проводить через электронный кабинет
Так как никаких наработок — по крайней мере, озвученных в информационном пространстве — такого инструмента пока нет, то опрошенные Фокусом военные высказывают свое личное мнение о том, что можно было бы делать с помощью такой электронной платформы:
- подавать рапорты (на отпуск, на увольнение, на выплату денежного обеспечения, на выплату средств для оздоровления, на перевод и так далее);
- создавать обходные листы;
- получать справку об участии в боевых действиях (УБД);
- аккумулировать информацию о материально-техническом обеспечении;
- пользоваться своей медицинской картой.
Давид Багатар говорит, что видит этот инструмент как личный электронный кабинет, который подвязан к документообороту конкретной воинской части.
"К примеру, часто возникают проблемы с рапортами на отпуск. Начальник решил не подписывать бумагу, и ты никуда не едешь. А тут документ уже так или иначе будет в системе, в электронном кабинете он будет зарегистрирован автоматически. И даже если его не подпишут, то будут обязаны указать причину", — рассуждает военный.
Таким образом, весь процесс будет максимально прозрачным. И у командира уже не будет возможности сделать вид, что никакого рапорта он не получал.
Если речь будет идти о хранении в Кабинете военного информации о материально-техническом обеспечении бойцов, это даст возможность Генштабу ВСУ и Министерству обороны Украины видеть все данные о конкретных потребностях подразделений и частей, а значит более эффективно распределять ресурсы.
Безопасно ли хранить информацию о военных на электронной платформе?
Появление "Дії" в Украине сопровождалось постоянными скандалами об утечках личных данных. Логично предположить, что появление Кабинета военного спровоцирует волну критики о рисках хранения такой информации на электронной платформе. Однако Багатар уверен, что этот вопрос не станет проблемой.
"Думаю, что в Украине существует уже достаточный опыт разработки подобных систем. В пример можно привести "Дельту" [система позволяет в режиме реального времени отслеживать положение войск противника. Используется Силами безопасности и обороны Украины], которая имеет достаточную степень защиты", — говорит собеседник Фокуса.
При этом он подчеркивает, что риск утечки информации всегда будет присутствовать, и это надо понимать изначально. Однако если Кабинет военного будет лишь аккумулировать документы, включая рапорты, то этот вопрос не столько критичен. Если же действительно будет идти речь о включении в него данных о материально-техническом обеспечении частей, которая является стратегически важной, то это должно предполагать совсем иную степень защиты.
Когда появится Кабинет военного?
Глава Минцифры Михаил Федоров в рамках Business Breakfast в журнале Forbes Ukraine в среду, 15 марта, ответил на вопрос Фокуса о том, когда в Украине появится Кабинет военного. Министр, в частности, отметил, что при Министерстве обороны был назначен новый CDTO [Chief Digital Transformation Officer — профильный заместитель министра по вопросам цифрового развития] — 22 февраля эту должность занял Виталий Дейнега, создавший известный благотворительный фонд "Повернись живим".
"Он сейчас формирует список проектов, с которыми [будет] работать, приоритезирует их для себя", — уточнил Федоров.
По словам главы Минцифры, Кабинет военного обязательно будет создан, но он сейчас не в приоритете.
"Я не вижу перспективы на ближайшие полгода точно, там нужны большие организационные, технологические изменения. Но это точно будет создано, потому что у нас очень много военных, которым нужно предоставлять супер-крутой сервис", — подчеркнул Федоров.
Напомним, 9 марта военный комиссар Харьковского объединенного комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что все идет к тому, что украинцы будут получать повестки через "Дію". В Министерстве цифровой трансформации опровергли заявление Арапа и уточнили, что выдача повесток с помощью "Дії" не предполагается.