В Украине создадут электронный Кабинет военного: зачем он нужен и какие опции могут туда войти

Бюрократия в ВСУ ни для кого не является секретом. Бойцы с любым рапортом вынуждены бегать по командирам в попытках получить необходимые подписи. Перевод документооборота в электронный формат мог бы значительно упростить жизнь украинским военным, но в Минцифры не обещают быстрых решений.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что до конца текущего года в Украине завершится процесс цифровизации базовых госуслуг, доступных в стране. Украинцы уже могут подавать заявки на регистрацию брака через "Дію", получать электронное судебное решение и даже заявить о желании усыновить ребенка. Таким образом, все больше ведомств оказываются вовлечены в реализацию программы "Держава в смартфоні". Логичным решением кажется и создание так называемого Кабинета военного — электронной платформы, которая позволит подавать рапорты, сохранять документы в одном месте и создавать обходные листы. В Минцифры рассказывают, что такой инструмент обязательно появится, но пока эта задача не в приоритете.

Зачем нужен Кабинет военного?

"Сегодня украинским вооруженным силам нужно все, что связано с инновациями, технологиями, современным мышлением — без движения в этом направлении мы мало чем будем отличаться от советских армий своих соседей, в частности — вооруженных сил России — наиболее убогого явления нашего времени", — рассказывает офицер 251-го батальона ТрО ВСУ Сергей Костинский.

Он уверен, что внедрение Кабинета военного может быть важной частью реформы украинской армии.

Офицер ТрО Cергей Костинский уверен, что Кабинет военного мог бы стать полезным инструментом

"Человекоцентричность и технологии — наши главные военные приоритеты, когда мы говорим о реформе ВСУ во время и после войны", — подчеркивает офицер.

С ним согласен офицер ТрО Давид Багатар. Он уверен, что электронный кабинет мог бы стать действительно полезным инструментом для украинских военнослужащих.

"Это можно сравнить с ЦНАПами — когда ты в одном "окошке" решаешь все свои проблемы, без очередей и с минимизацией человеческого фактора", — объясняет он.

Другими словами, при подаче документов можно забыть о натянутых отношениях с руководителями или каких-либо коррупционных моментах.

Какие операции военные хотели бы проводить через электронный кабинет

Так как никаких наработок — по крайней мере, озвученных в информационном пространстве — такого инструмента пока нет, то опрошенные Фокусом военные высказывают свое личное мнение о том, что можно было бы делать с помощью такой электронной платформы:

подавать рапорты (на отпуск, на увольнение, на выплату денежного обеспечения, на выплату средств для оздоровления, на перевод и так далее);

создавать обходные листы;

получать справку об участии в боевых действиях (УБД);

аккумулировать информацию о материально-техническом обеспечении;

пользоваться своей медицинской картой.

Давид Багатар говорит, что видит этот инструмент как личный электронный кабинет, который подвязан к документообороту конкретной воинской части.

"К примеру, часто возникают проблемы с рапортами на отпуск. Начальник решил не подписывать бумагу, и ты никуда не едешь. А тут документ уже так или иначе будет в системе, в электронном кабинете он будет зарегистрирован автоматически. И даже если его не подпишут, то будут обязаны указать причину", — рассуждает военный.

Таким образом, весь процесс будет максимально прозрачным. И у командира уже не будет возможности сделать вид, что никакого рапорта он не получал.

Если речь будет идти о хранении в Кабинете военного информации о материально-техническом обеспечении бойцов, это даст возможность Генштабу ВСУ и Министерству обороны Украины видеть все данные о конкретных потребностях подразделений и частей, а значит более эффективно распределять ресурсы.

Безопасно ли хранить информацию о военных на электронной платформе?

Появление "Дії" в Украине сопровождалось постоянными скандалами об утечках личных данных. Логично предположить, что появление Кабинета военного спровоцирует волну критики о рисках хранения такой информации на электронной платформе. Однако Багатар уверен, что этот вопрос не станет проблемой.

"Думаю, что в Украине существует уже достаточный опыт разработки подобных систем. В пример можно привести "Дельту" [система позволяет в режиме реального времени отслеживать положение войск противника. Используется Силами безопасности и обороны Украины], которая имеет достаточную степень защиты", — говорит собеседник Фокуса.

При этом он подчеркивает, что риск утечки информации всегда будет присутствовать, и это надо понимать изначально. Однако если Кабинет военного будет лишь аккумулировать документы, включая рапорты, то этот вопрос не столько критичен. Если же действительно будет идти речь о включении в него данных о материально-техническом обеспечении частей, которая является стратегически важной, то это должно предполагать совсем иную степень защиты.

Когда появится Кабинет военного?

Глава Минцифры Михаил Федоров в рамках Business Breakfast в журнале Forbes Ukraine в среду, 15 марта, ответил на вопрос Фокуса о том, когда в Украине появится Кабинет военного. Министр, в частности, отметил, что при Министерстве обороны был назначен новый CDTO [Chief Digital Transformation Officer — профильный заместитель министра по вопросам цифрового развития] — 22 февраля эту должность занял Виталий Дейнега, создавший известный благотворительный фонд "Повернись живим".

"Он сейчас формирует список проектов, с которыми [будет] работать, приоритезирует их для себя", — уточнил Федоров.

По словам главы Минцифры, Кабинет военного обязательно будет создан, но он сейчас не в приоритете.

"Я не вижу перспективы на ближайшие полгода точно, там нужны большие организационные, технологические изменения. Но это точно будет создано, потому что у нас очень много военных, которым нужно предоставлять супер-крутой сервис", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 9 марта военный комиссар Харьковского объединенного комплектования полковник Владимир Арап рассказал, что все идет к тому, что украинцы будут получать повестки через "Дію". В Министерстве цифровой трансформации опровергли заявление Арапа и уточнили, что выдача повесток с помощью "Дії" не предполагается.