В Україні створять електронний Кабінет військового: навіщо він потрібен та які опції можуть туди увійти

Бюрократія в ЗСУ ні для кого не є секретом. Бійці з будь-яким рапортом змушені бігати по командирах у спробах отримати необхідні підписи. Переведення документообігу в електронний формат могло б значно спростити життя українським військовим, але у Мінцифри не обіцяють швидких рішень.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що до кінця поточного року в Україні завершиться процес цифровізації базових держпослуг, доступних у країні. Українці вже можуть подавати заявки на реєстрацію шлюбу через "Дію", отримувати електронне судове рішення і навіть заявити про бажання усиновити дитину. Таким чином, все більше відомств виявляються залученими до реалізації програми "Держава в смартфоні". Логічним рішенням видається і створення так званого Кабінету військового — електронної платформи, яка дозволить подавати рапорти, зберігати документи в одному місці та створювати обхідні листи. У Мінцифри розповідають, що такий інструмент обов'язково з'явиться, але поки що це питання не є пріоритетним.

Навіщо потрібний Кабінет військового?

"Сьогодні українським збройним силам потрібне все, що пов'язане з інноваціями, технологіями, сучасним мисленням — без руху в цьому напрямку ми мало чим відрізнятимемося від радянських армій своїх сусідів, зокрема — збройних сил Росії — найбільш убогого явища нашого часу", — розповідає офіцер 251-го батальйону ТрО ЗСУ Сергій Костинський.

Він упевнений, що впровадження Кабінету військового може бути важливою частиною реформи української армії.

Офіцер ТрО Сергій Костинський упевнений, що Кабінет військового міг би стати корисним інструментом

"Людиноцентричність та технології — наші головні військові пріоритети, коли ми говоримо про реформу ЗСУ під час і після війни", — підкреслює військовий.

З ним згоден і офіцер ТрО Давид Багатар. Він упевнений, що електронний кабінет міг би стати справді корисним інструментом для українських військовослужбовців.

"Це можна порівняти з ЦНАПами — коли ти в одному "віконці" вирішуєш усі свої проблеми, без черг і з мінімізацією людського фактора", — пояснює він.

Іншими словами, при подачі документів можна забути про натягнуті стосунки з керівниками або будь-які корупційні моменти.

Які операції військові хотіли б проводити через електронний кабінет

Оскільки жодних напрацювань — принаймні озвучених в інформаційному просторі — такого інструменту поки що немає, то опитані Фокусом військові висловлюють свою особисту думку про те, що можна було б робити за допомогою такої електронної платформи:

подавати рапорти (на відпустку, на звільнення, на виплату грошового забезпечення, на виплату коштів на оздоровлення, на переказ тощо);

створювати обхідні листи;

отримувати довідку про участь у бойових діях (УБД);

акумулювати інформацію про матеріально-технічне забезпечення;

користуватись своєю медичною картою.

Давид Багатар каже, що бачить цей інструмент як особистий електронний кабінет, пов'язаний із документообігом конкретної військової частини.

"Наприклад, часто виникають проблеми з рапортами на відпустку. Начальник вирішив не підписувати — і ти нікуди не їдеш. А тут документ уже так чи інакше буде в системі, в електронному кабінеті він буде зареєстрований автоматично. І навіть якщо його не підпишуть, то будуть зобов'язані вказати причину", — говорить військовий.

Таким чином, весь процес буде максимально прозорим. І у командира вже не буде можливості вдати, що ніякого рапорту він не отримував.

Якщо йтиметься про зберігання у Кабінеті військової інформації про матеріально-технічне забезпечення бійців, це дасть можливість Генштабу ЗСУ та Міністерству оборони України бачити всі дані про конкретні потреби підрозділів та частин, а отже, більш ефективно розподіляти ресурси.

Чи безпечно зберігати інформацію про військових на електронній платформі?

Поява "Дії" в Україні супроводжувалася постійними скандалами про витік особистих даних. Логічно припустити, що поява Кабінету військового спровокує хвилю критики щодо ризиків зберігання такої інформації на електронній платформі. Втім Багатар упевнений, що це питання не стане проблемою.

"Думаю, що в Україні існує вже достатній досвід розробки подібних систем. Як приклад можна навести "Дельту" [система дозволяє в режимі реального часу відстежувати пересування військ противника. Використовується Силами безпеки та оборони України], яка має достатній ступінь захисту", — каже співрозмовник Фокусу.

При цьому він наголошує, що ризик витоку інформації завжди буде присутнім, і це треба розуміти від початку. Однак якщо Кабінет військового лише акумулюватиме документи, включно з рапортами, то це питання не буде аж таким критичним. Якщо ж справді буде йти мова про включення до нього даних про матеріально-технічне забезпечення частин, яка є стратегічно важливою, це має припускати зовсім інший ступінь захисту.

Коли з’явиться Кабінет військового?

Голова Мінцифри Михайло Федоров у рамках Business Breakfast у журналі Forbes Ukraine у середу, 15 березня, відповів на запитання Фокусу про те, коли в Україні з'явиться Кабінет військового. Міністр, зокрема, зазначив, що при Міністерстві оборони було призначено нового CDTO [Chief Digital Transformation Officer – профільний заступник міністра з питань цифрового розвитку] – 22 лютого цю посаду обійняв Віталій Дейнега, який створив відомий благодійний фонд "Повернись живим".

"Він зараз формує список проєктів, з якими [працюватиме], пріоритезує їх для себе", — уточнив Федоров.

За словами голови Мінцифри, Кабінет військового обов'язково буде створено, але зараз він не в пріоритеті.

"Я не бачу перспективи на найближчі пів року точно, там потрібні великі організаційні, технологічні зміни. Але це точно буде створено, тому що у нас дуже багато військових, яким потрібно надавати суперкрутий сервіс", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, 9 березня військовий комісар Харківського об'єднаного комплектування полковник Володимир Арап розповів, що все йде до того, що українці отримуватимуть повістки через "Дію". У Міністерстві цифрової трансформації спростували заяву Арапа та уточнили, що видача повісток за допомогою "Дії" не передбачається.