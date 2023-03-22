"Иди за мной": украинский дрон спас от оккупантов супругов из Харьковской области (фото)

Украинские бойцы не имели возможности вплотную подойти к месту обстрела, чтобы эвакуировать потерпевших. Направили к ним квадрокоптер, с помощью которого пытались дать сигнал женщине.

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Летом 2022-го года в Харьковской области украинский дрон с табличкой "Иди за мной" спас жизнь супругам, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Историю рассказало агентство СNN вчера, 21 марта.

Инцидент произошел в июне 2022 года, когда на перекрестке поселков Большая Камышеваха — Грушуваха — Барвенково в Харьковской области на позиции россиян.

Что было "до"

Российские военные обосновались на территории фермерского хозяйства. Там они разместили боевую машину, чтобы вести прицельный огонь по двигавшимся по направлению к селу гражданским автомобилям. Они расстреливали как в тире автомобили, проезжавшие мимо них с нашими гражданами.

Там и оказались Андрей и Валерия, которые намеревались эвакуировать родителей с временно оккупированной области. По словам пострадавшего, они с женой выехали на ноль, затем там начался обстрел. Россияне дважды прицельно открыли огонь по украинцам.

"Мне попало в голову и я ничего не помню", – объяснил Андрей.

Валерия пытается оказать помощь раненому мужу

Его жена Валерия поделилась, что она принялась тянуть мужа и увидела, что под ним лужа крови. Женщина пыталась оказать мужу первую медицинскую помощь, однако Андрей не мог встать и потерял сознание.

Где взялся дрон

Украинские бойцы не имели возможности вплотную подойти к месту обстрела, чтобы эвакуировать потерпевших. Поэтому направили к ним квадрокоптер, с помощью которого пытались дать сигнал женщине, чтобы она скрылась.

Со второй попытки Валерию удалось чудом спасти. Оператор буквально вывел ее из опасной зоны, прикрепив к дрону лист с надписью "Иди за мной". Женщина вышла на позиции ВСУ, где ей была оказана помощь.

Россияне подумали, что мужчина мертв, и столкнули его к обочине

Муж Валерии остался на обочине. Как выяснилось, россияне считали мужчину мертвым и столкнули его с дороги.

"Я проснулся от того, что по мне льется дождь и стало холодно. Я увидел свой расстрелянный автомобиль и пополз к нему", — вспоминает Андрей.

Он отметил, что выбрасывал из багажника авто все вещи и лег туда. Сколько там пролежал – не помнит. Андрею удалось только к утру выйти на позиции украинских военных, которые и вызвали для него медиков.

Оккупанта, расстрелявшего машину семьи, нашли

Благодаря тому, что преступление россиян было зафиксировано на видео, украинским правоохранителям удалось установить личность преступника, расстрелявшего машину с людьми, а также детали инцидента.

Россиянин, обстрелявший машину семьи

Следователь полиции Сергей Боливанов собрал доказательства, чтобы обвинить 26-летнего российского офицера в военном преступлении и покушении на жизнь гражданского лица. Правоохранителям удалось перехватить разговор подозреваемого офицера с супругой. Он признался, что убил человека.

"Я обстрелял машину. Женщина вышла, а мужик – нет", – сказал он. Через день оккупант во время звонка другу признался в убийстве человека и сказал, что ему безразлично.Подозреваемым оказался житель Москвы Кержаев Клим Дмитриевич, старший лейтенант, командир мотострелковой роты вооруженных сил России.

13 марта в Харьковской прокуратуре заявили, что около 25% зафиксированных военных преступлений в Украине оккупанты совершили в Харьковской области На данный момент открыто уже более 11 тысяч уголовных производств по статье "нарушение законов и обычаев войны".

15 марта в Британии заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин может получить иммунитет от судебного преследования за военные преступления в Украине в рамках определенного соглашения.

По состоянию на 14 марта к международной коалиции для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечению военного и политического руководства РФ к ответственности уже присоединились 32 страны.

Главный консультант кабинета главы Офиса президента Олег Гавриш заявил на пресс-конференции 14 марта, что в Украине рассчитывают на принятие Генассамблеей ООН первого решения о резолюции касательно трибунала над РФ уже в апреле.

Судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп в эфире национального телемарафона 5 марта отметил, что для создания трибунала над Владимиром Путиным необходимо успешное голосование Генеральной ассамблеи ООН. Речь идет о минимум 90 голосах.