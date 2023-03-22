"Йди за мною": український дрон врятував від окупантів подружжя з Харківської області (фото)

Українські бійці не мали можливості підійти до місця обстрілу, щоб евакуювати потерпілих. Направили до них квадрокоптер, за допомогою якого намагалися надати сигнал жінці.

Related video

Влітку 2022-го року в Харківській області український дрон із табличкою "Йди за мною" врятував життя подружжю, яке намагалося евакуюватися із зони бойових дій. Історію розповіло агентство СNN учора, 21 березня.

Інцидент стався у червні 2022 року, коли на перехресті селищ Велика Комишуваха – Грушуваха – Барвінкове у Харківській області на позиції росіян.

Що було "до"

Російські воєнні влаштувалися біля фермерського господарства. Там вони розмістили бойову машину, щоб вести прицільний вогонь по цивільних автомобілях, що рухалися до села. Вони розстрілювали як у тирі автомобілі, які проїжджали повз них з нашими громадянами.

Там і опинилися Андрій та Валерія, які мали намір евакуювати батьків із тимчасово окупованої області. За словами потерпілого, вони із дружиною виїхали на нуль, потім там почався обстріл. Росіяни двічі прицільно відкрили вогоньпо українцям.

"Мені потрапило в голову, і я нічого не пам'ятаю", — пояснив Андрій.

Валерія намагається надати допомогу пораненому чоловікові

Його дружина Валерія поділилася, що вона почала тягнути чоловіка і побачила, що під ним калюжа крові. Жінка намагалася надати чоловікові першу медичну допомогу, проте Андрій не міг підвестися і знепритомнів.

Де взявся дрон

Українські бійці не мали можливості підійти до місця обстрілу, щоб евакуювати потерпілих. Тому направили до них квадрокоптер, за допомогою якого намагалися дати сигнал жінці, щоб вона втекла.

З другої спроби Валерію вдалося дивом урятувати. Оператор буквально вивів її з небезпечної зони, прикріпивши до дрону аркуш із надписом "Йди за мною". Жінка вийшла на позиції ЗСУ, де їй було надано допомогу.

Росіяни подумали, що чоловік мертвий, і зіштовхнули його до узбіччя

Чоловік Валерії залишився на узбіччі. Як з'ясувалося, росіяни вважали чоловіка мертвим та зіштовхнули його з дороги.

"Я прокинувся від того, що на мене ллється дощ і стало холодно. Я побачив свій розстріляний автомобіль і поповз до нього", — згадує Андрій.

Він зазначив, що викидав із багажника авто всі речі і ліг туди. Скільки там пролежав – не пам'ятає. Андрію вдалося лише до ранку вийти на позиції українських воєнних, які викликали для нього медиків.

Окупанта, який розстріляв машину сім'ї, знайшли

Завдяки тому, що злочин росіян був зафіксований на відео, українським правоохоронцям вдалося встановити особу злочинця, який розстріляв машину з людьми, а також деталі інциденту.

Росіянин, який обстріляв машину сім'ї

Слідчий поліції Сергій Боліванов зібрав докази, щоб звинуватити 26-річного російського офіцера у воєнному злочині та замаху на життя цивільної особи. Правоохоронцям вдалося перехопити розмову підозрюваного офіцера із дружиною. Він зізнався, що вбив людину.

"Я обстріляв машину. Жінка вийшла, а мужик – ні", – сказав він. Через день окупант під час дзвінка другові зізнався у вбивстві людини і сказав, що йому байдуже. Підозрюваним виявився мешканець Москви Кержаєв Клим Дмитрович, старший лейтенант, командир мотострілецької роти збройних сил Росії.

13 березня в Харківській прокуратурі заявили, що близько 25% зафіксованих воєнних злочинів в Україні окупанти скоїли в Харківській області. На даний момент відкрито вже понад 11 тисяч кримінальних проваджень за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

15 березня у Британії заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін може здобути імунітет від судового переслідування за воєнні злочини в Україні в межах певної угоди.

Станом на 14 березня до міжнародної коаліції для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення воєнного та політичного керівництва РФ до відповідальності вже приєдналися 32 країни.

Головний консультант кабінету голови Офісу президента Олег Гавриш заявив на пресконференції 14 березня, що в Україні розраховують на ухвалення Генасамблеєю ООН першого рішення про резолюцію щодо трибуналу над РФ вже у квітні.

Суддя Народного суду в Гаазі Стівен Реп в ефірі національного телемарафону 5 березня зазначив, що для створення трибуналу над Володимиром Путіним потрібне успішне голосування Генеральної асамблеї ООН. Йдеться про мінімум 90 голосів.