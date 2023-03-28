"Вынужденные действия": в МИД Беларуси прокомментировали размещение ядерного оружия РФ

В ведомстве называют размещение ядерного оружия в стране "вынужденными ответными действиями". Якобы это необходимо для укрепления безопасности и обороноспособности государства.

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Во вторник, 28 марта, представители пресс-службы МИД Беларуси прокомментировали позицию страны по поводу размещения хранилищ ядерного оружия Москвы на территории своего государства, назвав решение "ответными действиями". Об этом сообщается на официальном сайте МИД Беларуси.

В заявлении указано, что страна выбирает позицию по укреплению обороноспособности и безопасности и отмечено, что такой шаг не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

"В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза", — сообщает ведомство.

По словам представителей МИД Беларуси, военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Также ведомство подчеркивает, что подобная практика не является новшеством в сфере военного сотрудничества ядерной и неядерной держав.

"В НАТО давно существует практика "совместных ядерных миссий", самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких "миссий", проводятся соответствующие учения", — приводит пример министерство.

Также представители МИД Беларуси "призывают всех партнеров" отказаться от "конфронтационной риторики и раскручивающейся спирали гонки вооружений" ради "конструктивного и взаимоуважительного диалога, направленного на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере".

Что известно о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси

25 марта Владимир Путин заявил о том, что Россия с 3 апреля начинает строительство хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, работы должны завершиться 1 июля 2023 года.

На следующий день Украина потребовала немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, чтобы рассмотреть вопрос с размещением ядерного оружия на территории Беларуси.

26 марта верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пригрозил России и Беларуси ввести новые международные санкции из-за ядерного оружия.

Также представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США каждодневно мониторят ситуацию с ядерным оружием РФ и пока не увидели угрожающих сигналов. Соединенные Штаты Америки не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Беларуси.

Напомним 27 марта представитель ГУР Андрей Юсов, сообщил, что считает заявления о размещении ядерного оружия в Беларуси ядерным шантажом президента России Владимира Путина.