"Вимушені дії": у МЗС Білорусі прокоментували розміщення ядерної зброї РФ

У відомстві називають розміщення ядерної зброї в країні "вимушеними діями у відповідь". Нібито це необхідно для зміцнення безпеки та обороноздатності країни.

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У вівторок, 28 березня, представники пресслужби МЗС Білорусі прокоментували позицію країни щодо розміщення сховищ ядерної зброї Москви на території своєї держави, назвавши рішення "діями у відповідь". Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Білорусі.

У заяві зазначено, що країна обирає позицію щодо зміцнення обороноздатності й безпеки, та зазначено, що такий крок не порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Протягом останніх двох із половиною років Республіка Білорусь зазнає безпрецедентного політичного, економічного й інформаційного тиску з боку США, Великобританії та їхніх союзників із боку НАТО, а також держав-членів Європейського союзу", — повідомляє відомство.

За словами представників МЗС Білорусі, військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється в суворій відповідності до міжнародного права. Також відомство наголошує, що подібна практика не є нововведенням у сфері військового співробітництва ядерної та неядерної держав.

"У НАТО давно існує практика "спільних ядерних місій", літаки країн-членів Альянсу сертифіковані для польотів із ядерною зброєю, йде підготовка льотного складу для таких "місій", проводяться відповідні навчання", — наводить приклад міністерство.

Також представники МЗС Білорусі "закликають усіх партнерів" відмовитися від "конфронтаційної риторики та розкручування спіралі гонки озброєнь" заради "конструктивного та взаємоповажного діалогу, спрямованого на зміцнення архітектури глобальної та регіональної безпеки, багатосторонніх механізмів роззброєння, нерозповсюдження та контролю над озброєннями, в тому числі у ядерній сфері".

Що відомо про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

25 березня Володимир Путін заявив про те, що Росія з 3 квітня розпочинає будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, роботи мають бути завершені 1 липня 2023 року.

Наступного дня Україна вимагала негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН, щоб розглянути питання з розміщенням ядерної зброї на території Білорусі.

26 березня верховний представник ЄС Жозеп Боррель пригрозив Росії та Білорусі запровадити нові міжнародні санкції через ядерну зброю.

Також представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США щоденно моніторять ситуацію з ядерною зброєю РФ і поки що не побачили сигналів загрози.

Сполучені Штати Америки не бачать ознак розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі.

Нагадаємо, 27 березня представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що вважає заяви про розміщення ядерної зброї в Білорусі ядерним шантажем президента Росії Володимира Путіна.