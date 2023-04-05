"Терпимость Путина слабеет": Пригожин считает, что его могли убить вместо Татарского, – ISW

Глава ЧВК "Вагнер" слишком демонстративно отреагировал на гибель пропагандиста. Евгений Пригожин будет бороться за центральное место в ультранационалистической среде РФ, полагают в Институте изучения войны.

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Демонстративная реакция главы российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина на гибель военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) говорит о его страхе. Атака могла быть направлена против него, отметили аналитики американского Института изучения войны в отчете от 4 апреля (ISW).

"Публичный ответ Пригожина и расплывчатые обвинения против ЧВК "Вагнер" позволяют предположить, что он пытается косвенно представить инцидент как нападение на себя", – подчеркнули эксперты.

В ISW обратили внимание на выступление Пригожина 4 апреля перед представителями "Киберфронта Z" в заведении Street food bar в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский.

"Пригожин утверждал, что прибыл с Бахмутского направления фронта как можно быстрее, чтобы почтить память Фомина. Пригожин заявил, что намерен превратить "Кибер-Фронт Z", ультранационалистическое крыло "Вагнера", в общественное движение, борющееся с внешними угрозами", — добавили военные аналитики.

Основатель "ЧВК Вагнер" заявил, что с 2014 года "препятствует попыткам неназванных лиц ликвидировать группировку". Также он пообещал денежную компенсацию участникам мероприятия.

"Ответ Пригожина показывает, что он намерен продолжать занимать центральное место в российском ультранационалистическом сообществе, несмотря на угрозу насилия и отпора", — заметили в институте.

В отчете от 2 апреля специалисты ISW отмечали сходство биографии и поведения Фомина и Пригожина. Они были видными фигурами в российских ультранационалистических кругах после отбывания тюремного срока и помилования.

Убийство Владлена Татарского в баре показало новые разногласия в Кремле и ближайшем окружении Путина", сообщил американский институт.

"Терпимость Путина к военкорам слабеет, его гибель могла быть следствием близости Фомина к Пригожину. Покушение специально устроили в заведении основателя ЧВК "Вагнер", – заметили в ISW.

Ликвидация военкора усугубит раскол в среде российских милитари-блогеров, что по итогу сыграет на руку Кремлю в его усилиях по монополии информпространства, подытожили аналитики.

Напомним, что 2 апреля в кафе Street food bar прогремел взрыв в результате которого погиб военкор Татарский. Обвиняемую в покушении Дарью Трепову задержали 3 апреля, на следующий день она оказалась в СИЗО.

Очевидцы говорили, что девушка передала военкору коробку со скульптурой, в которой была взрывчатка.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя убийство Татарского, говорил, что не переживает за происходящее в России. В Главном управлении разведки Минобороны Украины указывали на полную ответственность президента России Владимира Путина за это убийство.