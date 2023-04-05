"Терпимість Путіна слабшає": Пригожин вважає, що його могли вбити замість Татарського, — ISW

Голова ПВК "Вагнер" надто демонстративно відреагував на загибель пропагандиста. Євген Пригожин боротиметься за центральне місце в ультранаціоналістичному середовищі РФ, вважають в Інституті вивчення війни.

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Демонстративна реакція глави російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина на загибель військкора Владлена Татарського (Максима Фоміна) говорить про його страх. Атака могла бути спрямована проти нього, наголосили аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті від 4 квітня (ISW).

"Публічна відповідь Пригожина та розпливчасті звинувачення проти ПВК "Вагнер" дозволяють припустити, що він намагається опосередковано представити інцидент як напад на себе", – наголосили експерти.

У ISW звернули увагу на виступ Пригожина 4 квітня перед представниками "Кіберфронту Z" у закладі Street food bar у Санкт-Петербурзі, де загинув Татарський.

"Пригожин стверджував, що прибув з Бахмутського напряму фронту якнайшвидше, щоб вшанувати пам'ять Фоміна. Пригожин заявив, що має намір перетворити "Кібер-Фронт Z", ультранаціоналістичне крило "Вагнера", у громадський рух, що бореться із зовнішніми загрозами", — додали військові аналітики.

Засновник "ПВК Вагнер" заявив, що з 2014 року "запобігає спробам неназваних осіб ліквідувати угруповання". Також він пообіцяв грошову компенсацію учасникам заходу.

"Відповідь Пригожина показує, що він має намір продовжувати займати центральне місце в російській ультранаціоналістичній спільноті, попри загрозу насильства та відсічі", — зауважили в інституті.

У звіті від 2 квітня фахівці ISW відзначали схожість біографії та поведінки Фоміна та Пригожина. Вони були помітними фігурами у російських ультранаціоналістичних колах після відбування тюремного терміну та помилування.

Вбивство Владлена Татарського в барі показало нові розбіжності у Кремлі та найближчому оточенні Путіна", повідомив американський інститут.

"Терпимість Путіна до військкорів слабшає, його загибель могла бути наслідком близькості Фоміна до Пригожина. Замах спеціально влаштували у закладі засновника ПВК "Вагнер", – зауважили в ISW.

Ліквідація військкора посилить розкол серед російських мілітарі-блогерів, це буде на руку Кремлю в його зусиллях з монополії інформпростору, підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 2 квітня у кафе Street food bar прогримів вибух, внаслідок якого загинув військкор Татарський. Обвинувачену в замаху Дар'ю Трепову затримали 3 квітня, наступного дня вона опинилась у СІЗО.

Очевидці казали, що дівчина передала військкору коробку зі скульптурою, де була вибухівка.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи вбивство Татарського, говорив, що не переживає за те, що відбувається в Росії. У Головному управлінні розвідки Міноборони України вказували на повну відповідальність президента Росії Володимира Путіна за вбивство.