Утечки данных у ВСУ нет: в Минобороны опровергли российские "вбросы" по Бахмуту

По мнению замминистра Анны Маляр, доклады военного командования РФ Владимиру Путину абсолютно ложные, а украинская армия продолжает защищать город.

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Все нарративы российской пропагандой о ситуации в Бахмуте Донецкой области — выдуманные. Об этом сообщает в Telegram 6 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам замминистра, при мониторинге информационных вбросов врага по Бахмуту и докладов военного командования президенту РФ Владимиру Путину можно говорить об отсутствии утечки сведений со стороны Украины.

"Кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает… Очень радует одно – утечки информации у нас нет", — заключила она.

Оборона Бахмута: какие нарративы распространяет Россия?

По мнению Анны Маляр, россияне запустили несколько нарративов для психологического влияния на принятие решений украинским командованием по ситуации на Бахмутском направлении.

Кремль использует 2 инструмента: сообщения о якобы успехах ВС РФ в различных формах и видах и вбросы о "рассекреченных" планах и решениях командования ВСУ по Бахмуту.

"Врагу не удается психологически повлиять на принятие решений нашего командования по Бахмутскому направлению. Не удается им и демотивировать наших бойцов", — заметила чиновник.

Анализ российских фейков показывает отсутствие действенных нарративов у РФ и все сообщения похожи на перебор всех вариантов, добавила она.

"Версий о том, что именно "Сырский доложил Зеленскому и какое решение принято" распространено уже около десяти", — привела Маляр один из примеров.

А в конце марта Маляр рассказывала о концентрации вражеских сил вокруг Бахмута как на фронте, так и в инфополе. Работа ведется с целью подрыва общественного доверия к действиям властей, демотивации украинских военных и провокации руководства на военные просчеты.

Российские пропагандисты уверяют, что решение по обороне Бахмута – политическое и реального смысла в этом нет, потому что весь город в окружении, заявила Маляр.

ВСУ, как отметили в Минобороны Украины, будут защищать Бахмут, пока это необходимо для выполнения военных задач — удержания позиций, недопущение продвижения врага и создание условий для контрнаступления.

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый 6 апреля заявил о постоянной смене обстановки в Бахмуте из-за позиционного характера боевых действий. Уличные бои с российскими захватчиками продолжаются.

Американский Институт изучения войны 5 апреля отмечал, что воздушно-десантные войска РФ, участвующие в битве за Бахмут, могли получить термобарические системы ТОС-1А "Солнцепек".

А 5 апреля в сети показали "дорогу жизни" в Бахмут. Видеоролик снимали с автомобиля, на кадрах виден дым от прилетов по городу.