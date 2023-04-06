Витоку даних у ЗСУ немає: у Міноборони спростували російські "вкиди" щодо Бахмута

На думку заступника міністра оборони Ганни Маляр, доповіді військового командування РФ Володимиру Путіну абсолютно хибні, а українська армія продовжує захищати місто.

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Усі наративи російської пропаганди щодо ситуації в Бахмуті Донецької області — вигадані. Про це повідомляє у Telegram 6 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, під час моніторингу інформаційних вкидів ворога щодо Бахмута та доповідей військового командування президенту РФ Володимиру Путіну можна говорити про відсутність витоку інформації з боку України.

"Хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію щодо оборони Бахмута відстоює... Дуже тішить одне – витоку інформації у нас немає", — сказала вона.

Оборона Бахмута: які наративи розповсюджує Росія?

На думку Ганни Маляр, росіяни запустили кілька наративів для психологічного впливу на ухвалення рішень українським командуванням щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

Кремль використовує 2 інструменти: повідомлення про нібито успіхи ЗС РФ у різних формах і видах і вкидання про "розсекречені" плани та рішення командування ЗСУ з Бахмута.

"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування по Бахмутському напрямку. Не вдається їм і демотивувати наших бійців", — зауважила чиновник.

Аналіз російських фейків свідчить про відсутність дієвих наративів у РФ і всі повідомлення схожі на перебір усіх варіантів, додала вона.

"Версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", — навела Маляр один із прикладів.

А наприкінці березня Маляр розповідала про концентрацію ворожих сил довкола Бахмута як на фронті, так і в інфополі. Робота ведеться з метою підриву суспільної довіри до дій влади, демотивації українських військових та провокації керівництва на військові прорахунки.

Російські пропагандисти запевняють, що рішення щодо оборони Бахмута – політичне та реального сенсу в цьому немає, бо все місто в оточенні, заявила Маляр.

ВСУ, як зазначили у Міноборони України, захищатимуть Бахмут, поки це необхідно для виконання військових завдань — утримання позицій, недопущення просування ворога та створення умов для контрнаступу.

Нагадаємо, що речник Східного угруповання військ Сергій Череватий 6 квітня заявив про постійну зміну обстановки в Бахмуті через позиційний характер бойових дій. Вуличні бої з російськими загарбниками продовжуються.

Американський Інститут вивчення війни 5 квітня зазначав, що повітряно-десантні війська РФ, які беруть участь у битві за Бахмут, могли отримати термобаричні системи ТОС-1А "Солнцепек".

А 5 квітня у мережі показали "дорогу життя" в Бахмут. Відеоролик знімали з автомобіля, на кадрах видно дим від прильотів по місту.