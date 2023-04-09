ЧВК "Вагнер" хотела купить оружие для войны в Украине у страны НАТО, – Washington Post

Просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона показывают, что в США знали о том, что "вагнеровцы" пытались приобрести оружие у члена НАТО – Турции.

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Согласно просочившимся в Сеть секретным документам Министерства обороны США, американская разведка знала о том, что российская ЧВК "Вагнер" пыталась в начале февраля купить оружие для войны в Украине у Турции через посредников. Этими посредниками должна была выступить африканская страна Мали, пишет Washington Post.

Согласно секретным документам Пентагона, представители российской ЧВК "Вагнер" посещали Турцию, которая является членом НАТО, чтобы договорится о закупке оружия и снаряжения для укрепления своих позиций во время войны в Украине.

В документах сказано, что "вагнеровцы" проводили в начале февраля встречи с турецкими контактными лицами для обсуждения вопросов приобретения оружия через посредников. Такими посредниками должна была стать африканская страна Мали. В документах говорится, что исполняющий обязанности президента этой страны Ассими Гоита подтвердил, что Мали может приобретать оружие в Турции от имени ЧВК "Вагнера".

Правда в секретных документах не уточняется знало ли правительство Турции об этих переговорах и были ли они успешными. Но разоблачение того факта, что страна-член НАТО, возможно, помогала России в ее войне с Украиной, может оказаться взрывоопасным, особенно в связи с тем, что Турция пытается заблокировать вступление Швеции в Альянс, пишет американское издание.

Представитель правительства Турции отказался от комментариев, а посольство Мали в США не ответило на запрос издания, для того чтобы прояснить ситуацию.

Также в документах американской разведки говорится о планах ЧВК "Вагнер" по вербовке российских заключенных для войны в Украине и подчеркивается, что ВС РФ попали в зависимость от "вагнеровцев".

Также издание пишет, что данные секретные документы Пентагона демонстрируют то, что разведка США глубоко проникла в российские вооруженные силы и может заранее предупреждать Украину о нападениях и достоверно оценивать сильные и слабые стороны ВС РФ.

Напоминаем, что 7 апреля появилась информация о том, что произошла утечка секретных документов Пентагона, которые были связаны с будущим контрнаступлением ВСУ. Информацию об этом опубликовало американское издание The New York Times.

Напоминаем, что по мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россия создала иллюзию правдоподобности, используя данные из открытых брифингов, чтобы обмануть авторитетное СМИ.

В то же время посол Украины в Великобритании в интервью для британского издания заявил, что Украина будет воевать "до последнего из нас или из вас". Таким образом он оставил своеобразное послание президенту РФ Путину.