ПВК "Вагнер" хотіла купити зброю для війни в Україні у країни НАТО, – Washington Post

Секретні документи Пентагону, які потрапили в мережу, показують, що в США знали про те, що "вагнерівці" намагалися придбати зброю у члена НАТО – Туреччини.

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Згідно з секретними документами Міністерства оборони США, що потрапили в мережу, американська розвідка знала про те, що російська ПВК "Вагнер" намагалася на початку лютого купити зброю для війни в Україні у Туреччини через посередників. Цими посередниками мала виступити африканська країна Малі, пише Washington Post.

Згідно із секретними документами Пентагону, представники російської ПВК "Вагнер" відвідували Туреччину, яка є членом НАТО, щоб домовитися про закупівлю зброї та спорядження для зміцнення своїх позицій під час війни в Україні.

У документах сказано, що "вагнерівці" проводили на початку лютого зустрічі із турецькими контактними особами для обговорення питань придбання зброї через посередників. Такими посередниками мала стати африканська країна Малі. У документах йдеться про те, що виконувач обов'язків президента цієї країни Ассімі Гоїта підтвердив, що Малі може купувати зброю в Туреччині від імені ПВК "Вагнер".

Щоправда, в секретних документах не уточнюється, чи знав уряд Туреччини про ці переговори і чи були вони успішними. Але викриття того факту, що країна-член НАТО, можливо, допомагала Росії у її війні з Україною, може виявитися вибухонебезпечним, особливо через те, що Туреччина намагається заблокувати вступ Швеції до Альянсу, пише американське видання.

Представник уряду Туреччини відмовився від коментарів, а посольство Малі в США не відповіло на запит видання, щоб прояснити ситуацію.

Також у документах американської розвідки йдеться про плани ПВК "Вагнер" щодо вербування російських в'язнів для війни в Україні та наголошується, що ЗС РФ потрапили у залежність від "вагнерівців".

Також видання пише, що ці секретні документи Пентагону демонструють те, що розвідка США глибоко проникла в російські збройні сили і може заздалегідь попереджати Україну про напади та достовірно оцінювати сильні та слабкі сторони ЗС РФ.

Нагадуємо, що 7 квітня з'явилася інформація про те, що стався витік секретних документів Пентагону, які були пов'язані з майбутнім контрнаступом ЗСУ. Інформацію про це опублікувало американське видання The New York Times.

Нагадуємо, що, на думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, Росія створила ілюзію правдоподібності, використовуючи дані з відкритих брифінгів, щоб обдурити авторитетне ЗМІ.

Водночас посол України у Великій Британії в інтерв'ю для британського видання заявив, що Україна воюватиме "до останнього з нас чи з вас". Таким чином він залишив своєрідне послання до президента РФ Путіна.