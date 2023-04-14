"Входим в период турбулентности": Данилов предупредил украинцев о новой опасности

Секретарь СНБО рассказал журналистам, что россияне теряют контроль внутри своей страны и стремятся побыстрее закрыть "украинский вопрос".

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Российская Федерация не может победить Украину на поле боя, поэтому оккупанты будут предпринимать попытки по дестабилизации обстановки внутри нашей страны. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

"На сегодняшний день террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день", — сказал Данилов.

По словам чиновника, в РФ осознают, что теряют контроль внутри страны и постепенно превращают свое государство в "цифровой концлагерь". В связи с этим россияне стремятся побыстрее закрыть "украинский вопрос".

"Для нас это очень опасно с учетом наличия на нашей территории (предателей и коллаборантов — ред.)… Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", — заявил Алексей Данилов.

В качестве примера секретарь СНБО привел активизацию политического процесса на территории Украины в последние недели.

"Кто-то придумал себе, что в октябре могут быть выборы. Я не понимаю, как вообще выборы могут происходить во время войны. Кто-то сделал вброс и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", — заключил чиновник.

Данилов подчеркнул, что война не закончится до тех пор, пока Украина не освободит все свои территории.

Напомним, что 11 апреля Алексей Данилов заявил, что в случае заключения мира с Российской Федерацией мир получит войну с "Четвертым рейхом". Чиновник призвал не забывать уроки, преподнесенные человечеству историей.

В интервью от 13 апреля Алексей Данилов также сообщил, что решение о контрнаступлении ВСУ будет принято в последний момент. По его словам, украинское военное командование разработало несколько планов.

Еще мы писали о том, что 14 апреля Алексей Данилов высказался о методах деоккупации Крыма. Секретарь СНБО заявил, что Украина будет использовать любое вооружение, разрешенное международным законодательством.