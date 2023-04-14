"Входимо в період турбулентності": Данілов попередив українців про нову небезпеку

Секретар РНБО розповів журналістам, що росіяни втрачають контроль усередині своєї країни та прагнуть якнайшвидше закрити "українське питання".

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Російська Федерація не може перемогти Україну на полі бою, тому окупанти пробуватимуть дестабілізацію обстановки всередині нашої країни. Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"На сьогодні терористи не можуть нас здолати військовим шляхом, і в них зараз є велике завдання з травня по жовтень спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їхній план на сьогодні", — сказав Данілов.

За словами чиновника, у РФ усвідомлюють, що втрачають контроль усередині країни та поступово перетворюють свою державу на "цифровий концтабір". У зв'язку з цим росіяни прагнуть якнайшвидше закрити "українське питання".

"Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності на нашій території (зрадників і колаборантів — ред.)… Входимо в дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання", — заявив Олексій Данілов.

Як приклад, секретар РНБО навів активізацію політичного процесу на території України в останні тижні.

"Хтось придумав собі, що в жовтні можуть бути вибори. Я не розумію, як взагалі вибори можуть відбуватися під час війни. Хтось зробив вкид, і деякі "діячі", які мали раніше бізнес із Медведчуком, зараз об'єднуються та роблять спроби розхитувати країну", — підсумував чиновник.

Данілов підкреслив, що війна не закінчиться доти, доки Україна не звільнить усі свої території.

Нагадаємо, що 11 квітня Олексій Данілов заявив, що в разі укладання миру з Російською Федерацією світ отримає війну з "Четвертим рейхом". Чиновник закликав не забувати уроки, надані людству історією.

В інтерв'ю від 13 квітня Олексій Данілов також повідомив, що рішення про контрнаступ ЗСУ буде ухвалено в останній момент. За його словами, українське військове командування розробило кілька планів.

Ще ми писали про те, що 14 квітня Олексій Данілов висловився про методи деокупації Криму. Секретар РНБО заявив, що Україна використовуватиме будь-яке озброєння, дозволене міжнародним законодавством.