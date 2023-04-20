Портрет Татарского и георгиевские ленты из "мемориала" выбросили на помойку (фото и видео)

По информации журналистов, после смерти Татарского гипсовые бюсты маршала Жукова стали присылать и другим пропагандистам.

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В Москве на Варварке, у парка "Зарядье", разобрали "народный мемориал" российскому военному корреспонденту и пропагандисту Владлену Татарскому (Максиму Фомину), которого 2 апреля взорвали в кафе Санкт-Петербурга. А его фотографии, российские флаги и георгиевские ленты оказались на помойке. 20 апреля соответствующие фото и видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский.

За кадром слышно, как оператор возмущается тем, что в мусорку были отправлены государственные символы: российские флаги, георгиевские ленты и "герой Ордена мужества".

"Люди ходят, а государственные символы и кавалер ордена мужества лежат просто не хочется говорить в чем", – говорит возмущенный мужчина.

Ликвидация военкора Владлена Татарского

2 апреля в российском городе Санкт-Петербург в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным российских спецслужб, использовалась взрывчатка мощностью около 200-250 граммов тротила, которой была заполнена подаренная пропагандисту статуэтка.

3 апреля подозреваемую в подрыве Татарского Дарью Трепову задержали силовики РФ. Российские СМИ сообщали, в Санкт-Петербург из Москвы Дарья Трепова приехала в конце марта текущего года и сняла квартиру неподалеку от кафе, где произошел взрыв. Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на неких украинских журналистов.

"Черные метки" для пропагандистов

Официальный Кремль обвиняет в гибели Татарского украинские спецслужбы и собственную оппозицию. Подозреваемая Дарья Трепова, подарившая Татарскому статуэтку, говорит, что ее "подставили", не называя имен.

По информации издания, дело запутанное и российские спецслужбы выдвигают то одно, то другое "подтверждение" против новых фигурантов, появляющихся в деле. Несмотря на то, что 4 апреля ответственность за ликвидацию пропагандиста взяла на себя Национальная республиканская армия, в Москве не комментируют это заявление.

Между тем российские эксперты, корреспонденты и друге пропагандисты начали получать посылки с гипсовыми бюстами маршала Жукова, похожими на "взрывную" статуэтку для Татарского. Получатели пугающих отправлений начинают паниковать и обращаются к правоохранителям с просьбой о защите.

Напомним, 17 апреля мэр Иван Федоров сообщил, что во временном оккупированном Мелитополе россияне установили на улице большой экран, который транслирует обращение ликвидированного пропагандиста и военкора Владлена Татарского. По словам чиновника, враг пытается посеять панику среди населения временно оккупированных территорий и готовит жителей к смерти.

13 апреля росСМИ опубликовали фотографию статуэтки со взрывчаткой, которая унесла жизнь российского "военкора" Владлена Татарского, а также новые подробности происшествия. По информации экспертов, внутри статуэтки мог быть пластит — советское пластичное взрывчатое вещество. А магнит на дне статуэтки не давал произойти случайному взрыву.