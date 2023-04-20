Портрет Татарського та георгіївські стрічки з "меморіалу" викинули на смітник (фото та відео)

За інформацією журналістів, після смерті Татарського гіпсові бюсти маршала Жукова почали надсилати й іншим пропагандистам.

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У Москві на Варварці, біля парку "Заряддя", розібрали "народний меморіал" російському військовому кореспонденту та пропагандисту Владлену Татарському (Максиму Фоміну), якого 2 квітня підірвали у кафе Санкт-Петербурга. А його фотографії, російські прапори та георгіївські стрічки опинилися на смітнику. 20 квітня відповідні фото та відео у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Денис Казанський.

За кадром чути, як оператор обурюється тим, що на смітник було відправлено державні символи: російські прапори, георгіївські стрічки та "герой Ордену мужності".

"Люди ходять, а державні символи та кавалер Ордена мужності лежать просто не хочеться говорити в чому", – каже обурений чоловік.

Ліквідація військкора Владлена Татарського

2 квітня у російському місті Санкт-Петербург у кафе "Street food bar" стався вибух, внаслідок якого загинув російський військкор та пропагандист Владлен Татарський (Максим Фомін).

За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину. За даними російських спецслужб, використовувалась вибухівка потужністю близько 200-250 грамів тротилу, якою була заповнена подарована пропагандисту статуетка.

3 квітня підозрювану в підриві Татарського Дар'ю Трепову затримали силовики РФ. Російські ЗМІ повідомляли, що до Санкт-Петербурга з Москви Дар'я Трепова приїхала наприкінці березня поточного року і винайняла квартиру неподалік кафе, де стався вибух. Незадовго до трагедії друзям Дар'я розповідала, що знайшла роботу, нібито на українських журналістів.

"Чорні мітки" для пропагандистів

Офіційний Кремль звинувачує у загибелі Татарського українські спецслужби та власну опозицію. Підозрювана Дар'я Трепова, яка подарувала Татарському статуетку, каже, що її "підставили", не називаючи імен.

За інформацією видання, справа заплутана і російські спецслужби висувають то одне, то інше "підтвердження" проти нових фігурантів, які з'являються у справі. Попри те, що 4 квітня відповідальність за ліквідацію пропагандиста взяла на себе Національна республіканська армія, у Москві не коментують цю заяву.

Тим часом російські експерти, кореспонденти та інші пропагандисти почали отримувати посилки з гіпсовими бюстами маршала Жукова, схожими на "вибухову" статуетку для Татарського. Одержувачі лякаючих відправлень починають панікувати та звертаються до правоохоронців із проханням про захист.

Нагадаємо, 17 квітня мер Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни встановили на вулиці великий екран, який транслює звернення ліквідованого пропагандиста та військкора Владлена Татарського. За словами чиновника, ворог намагається посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій та готує мешканців до смерті.

13 квітня росЗМІ опублікували фотографію статуетки з вибухівкою, яка забрала життя російського "військора" Владлена Татарського, а також нові подробиці події. За інформацією експертів, усередині статуетки міг бути пластит — радянська пластична вибухова речовина. А магніт на дні статуетки не давав статися випадкового вибуху.