Жители Харьковской области снимают таблички о минной опасности: в чем причина (видео)

По словам директора областного департамента гражданской защиты Ивана Сокола, саперы установили на Харьковщине около 40 тысяч табличек с предупреждением о минировании, а нужно больше миллиона.

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Более миллиона гектаров Харьковской области остается заминированной, что равно трети территории региона. Об этом сообщает "Суспільне".

Директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол рассказал, что саперы разметили на Харьковщине примерно 40 тысяч табличек и баннеров, предупреждающих о минной угрозе, в основном на деоккупированных территориях. Вдоль полей и лесополос также используются красно-белые ленты.

По его словам, таких знаков сегодня нужно более миллиона, но не хватает средств и специалистов, имеющих право их устанавливать. Примерно 100 табличек в день департамент получает от различных организаций и волонтеров. По словам Сокола, над разминированием Харьковской области сейчас работают 200 саперов.

Замглавы центра Межрегионального гуманитарного разминирования Максим Мельник отметил, что часть предупредительных знаков убирают местные люди.

"Местные жители почему-то думают, что эту табличку можно взять и снять. Пойти к себе во двор и где-то ее там применить для своих нужд. Там помидоры подвязать или еще что-то. И понимаете, мы их ставим, а люди их снимают. То же и с предупредительными лентами. Они их рвут", — констатировал Мельник.

Харьковской области необходимо около миллиона табличек о минной опасности

По данным Харьковской военной областной администрации, за время полномасштабной войны от мин в регионе пострадали более 150 людей, 30 из них погибли.

Напомним, что согласно отчету британской разведки от 17 апреля, на разминирования всей территории Украины необходимо минимум десятилетие.

Ранее, 7 апреля, мы сообщали о том, что республика Кипр предложит Украине техническое обучение специалистов по разминированию в рамках своей гуманитарной помощи.

Еще мы писали о том, что 29 марта украинский фермер рассказал о том, как ему приходится вручную очищать поля от мин. По словам мужчины, ему удалось удалить около 20 штук в районе села Велика Комишуваха с помощью металлоискателя.