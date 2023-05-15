Награжденный Залужным боец с позывным "Хищник" получил ранение в спину (видео)

Пехотинец 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Руслан Зубарев заявил о неудачной попытке оккупантов ликвидировать его.

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Воин 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Руслан Зубарев с позывным "Хищник" получил серьезное ранение в спину. Об этом боец сообщил в своем Telegram-канале 14 мая.

"Россияне, вчера у вас была хорошая и почти что удачная попытка по моей ликвидации, но все же у вас чутка не получилось", — написал Зубарев.

Судя по опубликованным видео, несмотря на серьезное ранение боец не теряет бодрости духа.

Чем прославился Руслан Зубарев

27 марта 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил отличием "Золотой Крест" бойца 92-й ОМБр имени Ивана Сирко Руслана Зубарева. В пресс-службе главнокомандующего тогда отметили, что Зубарев отразил атаку превосходящих сил российских оккупантов.

Что известно о ближнем бое "Хищника" с российскими оккупантами?

В интервью главному редактору "Цензор.НЕТ" Руслан Зубарев рассказал, что бой произошел в районе Сватово 16 февраля. Вместе с побратимом "Хищник" отразил превосходящие силы врага. Он подбил российскую БМП из РПГ-7, а также ликвидировал группу россиян из штурмового отряда. Его побратим получил контузию, и по словам "Хищника", для военного это был первый бой. Поэтому его помощь заключалась в том, чтобы своевременно подавать боеприпасы и оружие Зубареву.

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27 февраля в своем Telegram-канале боец 92-й бригады опубликовал полную версию всего боя. В нем он запрашивал поддержку, а также получил разрешение использовать любое оружие для обороны. В итоге на помощь пришла БМП, работали также украинские минометы. Позицию смогли отбить от штурма ВС РФ. Российские штурмовики пытались вести огонь по окопу украинских военных: забрасывали гранатами, обстреливали из БМП и стреляли из автоматического оружия. Занять позиции не получилось, поэтому оккупантам пришлось отступить.

Напомним, 9 мая в МВД показали, как гвардеец бригады "Буревій" уничтожил российскую ракету Х-55. 20-летний служащий использовал против вражеской авиационной цели ПЗРК "Игла".

Ранее, 11 апреля, в Сети появилось видео, как командир группы спецназначения 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ во время штурма вражеских позиций в Донецкой области получил ранение в голову, но продолжил бой и вышел победителем.

Также напомним, 24 марта пилот ВСУ рассказал, как выжил после того, как его самолет побили оккупанты. Ему удалось катапультироваться. Местные жители помогли ему добраться до больницы.