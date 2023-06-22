Бои на всех линиях фронта. Что нужно знать о начале наступления ВСУ (карты)

Украинская армия с начала июня активно проводит наступательные действия на нескольких направлениях на фронте. Успехи наблюдаются в Запорожье и Донецкой области. Оккупанты активизировались на Купянско-Лиманском направлении.

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С начала лета украинская армия начала первые наступательные операции на нескольких направлениях многокилометрового фронта. Фокус собрал все, что известно о контрнаступлении ВСУ, о том, где наступают украинские защитники и какие территории уже освобождены.

Освобождение юга — где идут основные бои

Российские войска за месяцы оккупации на юге Украины успели построить большие оборонительные укрепления почти на всем Запорожском направлении. Следовательно, вероятность быстрого наступления, как это было в Харьковской области, довольно низкая. В бою украинские военные уже используют современную западную технику, в том числе танки Leopard 2, БМП Bradley M2A2 ODS, а также боевые бронированные машины AMX-10RC.

Активные бои ведутся по следующим направлениям:

Мелитопольское;

Бердянское;

Мариупольское.

Сейчас продолжаются бои в нескольких местах, в частности, в районе Макаровки, Новодарьевки, Пятихаток и Лобкового. За это время, по официальным данным, российские оккупанты понесли большие потери как в технике, так и в живой силе. В частности, с 3 по 21 июня оккупанты потеряли 13 180 бойцов на всех линиях фронта.

Бои на юге 1 июня Фото: deepstatemap.live Бои на юге 21 июня Фото: deepstatemap.live

В ходе активных боевых действий украинские военные уничтожают редкие российские станции РЭБ и наблюдения, а также системы ПВО. В частности, 15 и 20 июня были уничтожены два комплекса РЭБ "Зоопарк". Также ВСУ уничтожили ЗРК "Тор-М2К" и командно-штабную машину "Кушетка-Б".

В Минобороны Украины подтверждают продолжение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные закрепляются на новых позициях. В частности, представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют частичный успех в районе Ровнополье-Старомайорского. Бойцы закрепляются на новых рубежах.

Донбасский треугольник — Угледар, Авдеевка и Бахмут

Украинские военные, кроме юга Украины, проводят локальные операции под Угледаром и Авдеевкой, которая стоит уже 484 суток с начала полномасштабного вторжения. Угледар важен для ВСУ как крупный транспортный узел. Кровавые бои за Бахмут уже не проходят в городе, но защитники ведут наступление на флангах населенного пункта.

Защитники атакуют в районе населенного пункта Веселое в районе Авдеевки. План оккупантов становится явным, если посмотреть на карту с начала года и на нынешнюю карту. ВС РФ пытаются оцепить Авдеевку с двух сторон. Именно одну из клешней и начали отбивать украинские военные примерно с первой половины июня. По данным Авдеевской ГВА, продвижение ВСУ составило более километра. Однако в Авдеевке украинская армия больше ведет активную оборону.

Бои в районе Авдеевки по состоянию на 1 января Фото: deepstatemap.live Бои в районе Авдеевки по состоянию на 20 июня Фото: deepstatemap.live

На Бахмутском направлении, по оценкам Пентагона, российские оккупанты потеряли более 100 тысяч военных, в том числе и наемников ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин отправил "вагнеровцев" на ротацию — этим и воспользовались украинские военные, чтобы нанести по врагу удары на флангах. Если 1 мая оккупанты стояли возле Хромового и приближались к Ивановскому, что ставило под угрозу Часов Яр, то по состоянию на 21 июня бойцы ВСУ ведут бои за Берховку и в районе Клещеевки. Врага удалось отбросить на километры на обоих флангах.

Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 1 мая Фото: deepstatemap.live Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 22 июня Фото: deepstatemap.live

Бойцы, в частности, 3-й штурмовой бригады "Азов" говорят, что они действуют нестандартно во время штурмовых действий. Это помогает отрезать поставки помощи оккупантам, а военные продвигаются, несмотря на численное преимущество именно с российской стороны. Комбат "Ролло" отмечает, что на Бахмутском направлении все только начинается, а конечную цель ВСУ никто не будет озвучивать. Вместе с тем оккупанты пытаются контратаковать и перебрасывают на направление резервы.

Удар на востоке — где начали давить оккупанты

Вместе с активизацией украинских военных на многих участках фронта российские войска начали давить на Купянском и Лиманском направлениях. Оккупанты давят на Лиман, который освободили во время контрнаступления прошлой осенью. С него открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск. Главная их цель – выход на админграницы Луганской области.

Командующий Восточного направления по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый говорит, что тактика врага схожа с тем, как они действовали во время штурма Бахмута. Только вместо "вагнеровцев" штурмовые отряды состоят из "Шторма Z". Только за сутки боев украинские военные отбили более 20 атак. Оккупанты подтягивают туда подкрепление.

Враг активизировал усилия на Купянском и Лиманском направлениях Фото: deepstatemap.live

Заместитель министра обороны Анна Маляр 20 июня сообщила, что украинские военные сдерживают масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои идут в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества в Донецкой области. Цель врага — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Что освободили украинские военные с начала наступательных действий?

На данный момент украинские военные имеют тактические успехи в Запорожской и Донецкой областях, где освободили следующие населенные пункты:

Лобковое;

Левадное;

Сторожевое;

Нескучное;

Благодатное;

Макаровка;

Новодаровка;

Пятихатки.

Общая площадь освобожденных территорий составляет 113 квадратных километров.

Отдельно следует отметить, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается медленнее. По его словам, ВС РФ заминировали около 200 тысяч квадратных километров. Поэтому наступательные действия — это не кино и на кону стоят жизни бойцов. Украина будет действовать по своим планам.