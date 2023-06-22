Бої на всіх лініях фронту. Що потрібно знати про початок наступу ЗСУ (мапи)

Українська армія з початку червня активно проводить наступальні дії одразу на кількох напрямах на фронті. Успіхи спостерігаються на Запоріжжі та в Донецькій області. Натомість окупанти активізувалися на Купʼянсько-Лиманському напрямі.

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Із початку літа українська армія почала перші наступальні операції одразу на декількох напрямах багатокілометрового фронту. Фокус зібрав усе, що відомо про контрнаступ ЗСУ, де наступають українські захисники та які території вже звільнено.

Звільнення півдня — де точаться основні бої

Російські окупанти за місяці окупації на півдні України встигли побудувати великі оборонні укріплення майже на всьому Запорізькому напрямку. Отже, ймовірність швидкого наступу, як це було в Харківській області, доволі низька. У бою українські військові вже застосовують сучасну західну техніку, в тому числі танки Leopard 2, БМП Bradley M2A2 ODS, а також бойові броньовані машини AMX-10RC.

Активні бої точаться на таких напрямах:

Мелітопольський;

Бердянський;

Маріупольський.

Нині тривають бої в декількох місцях, зокрема в районі Макарівки, Новодарʼївки, Пʼятихаток і Лобкового. За цей час, за офіційними даними, російські окупанти мають великі втрати як у техніці, так і в живій силі. Зокрема, із 3 по 21 червня окупанти втратили 13 180 бійців на всіх лініях фронту.

Бої на півдні 1 червня Фото: deepstatemap.live Бої на півдні 21 червня Фото: deepstatemap.live

Під час активних бойових дій українські військові знищують рідкісні російські станції РЕБ і спостерігання. Зокрема, 15 та 20 червня було знищено два комплекси РЕБ "Зоопарк". Також ЗСУ знищили ЗРК "Тор-М2К" і командно-штабну машину "Кушетка-Б".

У Міноборони України підтверджують продовження наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові закріплюють на нових позиціях. Зокрема речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ мають частковий успіх у районі Рівнопіля-Старомайорського. Бійці закріплюються на нових рубежах.

Донбаський трикутник — Вугледар, Авдіївка та Бахмут

Українські військові, окрім півдня України, проводять локальні операції під Вугледаром і Авдіївкою, яка стоїть уже 484 доби з початку повномасштабного вторгнення. Вугледар важливий для ЗСУ як великий транспортний вузол. Криваві бої за Бахмут уже не відбуваються в місті, але захисники ведуть наступ на флангах міста.

Захисники атакують у районі населеного пункту Веселе в районі Авдіївки. План окупантів стає зрозумілим, якщо подивитися на мапу з початку року та на нинішню мапу. ЗС РФ намагаються оточити Авдіївку з двох сторін. Саме одну з клешень і почали відбивати українські військові приблизно з першої половини червня. За даними Авдіївської МВА, просування ЗСУ склало понад кілометр. Проте в Авдіївці українська армія більше веде активну оборону.

Бої в районі Авдіївки станом на 1 січня Фото: deepstatemap.live Бої в районі Авдіївки станом на 20 червня Фото: deepstatemap.live

На Бахмутському напрямку, за оцінками Пентагону, російські окупанти втратили понад 100 тисяч військових, у тому числі й найманців ПВК "Вагнер". Євген Пригожин відправив "вагнерівців" на ротацію — цим і скористалися українські військові, щоб завдати по ворогу ударів на флангах. Якщо 1 травня окупанти стояли біля Хромового та наближалися до Іванівського, що ставило під загрозу Часів Яр, то станом на 20 червня бійці ЗСУ ведуть бої за Берхівку та в районі Кліщіївки. Ворога вдалося відкинути на кілометри на обидвох флангах.

Ситуація на Бахмутському нарямку станом на 1 травня Фото: deepstatemap.live Ситуація на Бахмутському напрямку станом на 22 червня Фото: deepstatemap.live

Бійці зокрема 3-ї штурмової бригади "Азов" кажуть, що вони діють нестандартно під час штурмових дій. Це допомагає відрізати постачання допомоги окупантам, а військові просуваються попри чисельну перевагу саме з російського боку. Комбат "Ролло" зазначає, що на Бахмутському напрямку все тільки починається, а кінцеву ціль ЗСУ ніхто не озвучуватиме. Разом із тим окупанти намагаються контратакувати й перекидають на напрямок резерви.

Удар на сході — де почали тиснути окупанти

Разом із активізацією українських військових на багатьох ділянках фронту російські війська почали тиснути на Купʼянському та Лиманському напрямках. Окупанти тиснуть на Лиман, який звільнили під час контрнаступу минулої осені. З нього відкривається пряма дорога на Словʼянськ і Краматорськ. Головна їхня мета — вихід на адмінкордони Луганської області.

Командувач Східного напрямку зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий каже, що тактика окупантів схожа на те, як вони діяли під час штурму Бахмута. Тільки замість "вагнерівців" штурмові загони складаються зі "Шторму Z". Лише за одну добу боїв українські військові відбили понад 20 атак. Окупанти підтягують туди підкріплення.

Ворог активізував зусилля на Купʼянському та Лиманському напрямах Фото: deepstatemap.live

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 20 червня повідомила, що українські військові стримують масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої точаться в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва в Донецькій області. Мета ворога — вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Що звільнили українські військові з почату наступальних дій?

Наразі українські військові мають тактичні успіхи в Запорізькій і Донецькій областях, де звільнили такі населені пункти:

Лобкове;

Левадне;

Сторожеве;

Нескучне;

Благодатне;

Макарівка;

Новодарівка;

Пʼятихатки.

Загальна площа звільнених територій складає 113 квадратних кілометрів.

Окремо варто зауважити, що президент Володимир Зеленський пояснив, чому контрнаступ просувається повільніше. За його словами, ЗС РФ замінували близько 200 тисяч квадратних кілометрів. Тому наступальні дії — це не кіно, і на кону стоять життя бійців. Україна діятиме за власними планами.