Число жертв массированной ночной атаки по Львову возросло до шести: новые подробности (фото)

По словам мэра Львова Андрея Садового, поисково-спасательная операция продолжается 17 часов кряду и будет длиться всю ночь. Под завалами могут еще быть погибшие.

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После ночной атаки 6 июля по Львову с использованием крылатых ракет "Калибр" под завалами на месте удара обнаружили тело еще одной погибшей. Таким образом число жертв возросло до шести. Однако мэр Львова Андрей Садовой в Telegram сообщил, что это не окончательные данные.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается 17 часов кряду и будет длиться всю ночь.

"Еще несколько человек могут оставаться под завалами. Их будут разбирать в течение всей ночи", — пояснил он, добавив, что оставшихся без жилья разместили во временном городке и городской гостинице.

Два дома полностью разрушены, как только спасатели завершат работы, можно будет приступать к восстановлению. В общей сложности 6 июля во Львове были повреждены 35 домов: вылетели окна, двери и пр.

Уже выделено около 100 млн на помощь пострадавшим.

Последствия атаки на Львов Последствия атаки на Львов Последствия атаки на Львов Последствия атаки на Львов Фото: Фото из Facebook-аккаунта Андрея Садового

Закрытые укрытия

Выяснилось, что во время ночной тревоги часть укрытий во Львове была закрыта. Правоохранители начали уголовное производство, а глава МВД Игорь Клименко назвал это возмутительным.

Сообщается, что у местных жителей не было возможности попасть в 10 городских укрытий.

В свою очередь, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что укрытие, которое находится рядом с домом, куда попала ракета, оставалось открытым во время тревоги, ночью в нем было пять местных жителей.

ВС РФ изменили тактику: акцент на "Калибрах"

Военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал обстрел Львова и отметил, что сейчас больше используются именно крылатые "Калибры", для того, чтобы накопить ракеты другого типа — Х-101/555.

По данным Воздушных сил, украинские ПВО сбили 7 из 10 ракет во время массированного обстрела Львова. По словам спикера ведомства, российские "Калибры" поначалу летели в направлении Киева, а затем резко изменили курс. Ракеты следовали вдоль русла Днепра, чтобы обходить ПВО.

В своей сводке Минобороны РФ цинично отчиталось об обстреле Львова, заявив об ударе по неким иностранным наемникам. Более того, сообщили, что, ко всему прочему, якобы повредили места хранения зарубежной бронетанковой техники.

Напомним, что Львовская ОВА показала последствия разрушений от массированной атаки ракетами "Калибр".

Также сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал ответить на ночной удар войск РФ по Львову.