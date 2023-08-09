"Это устрашение": в США назвали причину промедления с обучением пилотов ВСУ на F-16

По словам экспертов, Россия проводит политику по устрашению западных стран, что может влиять на военную помощь Украине, в частности на предоставление ВСУ самолетов.

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Подготовка к обучению украинских летчиков на западных истребителях F-16 замедляется, так как некоторые государства опасаются спровоцировать Российскую Федерацию. Об этом сказал бывший Верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью изданию "Голос Америки" от 8 августа.

По словам Бридлава, в странах Европы уже готовы начинать обучение украинцев на F-16, однако основное замедление этого процесса происходит внутри США. Эксперт также указал на то, что политика РФ по устрашению западных стран дала свои плоды.

"И это то, над чем он (Путин) упорно трудится. Это устрашение привело к сдерживанию, и замедлило такие вещи, как отправка F-16", — считает американский генерал в отставке.

В свою очередь, эксперт по национальной безопасности и обороне в Американском Институте предпринимательства Гарри Шмитт отметил, что западная авиация имеет для Украины больше значения, нежели ракеты большой дальности. По его словам, F-16 могут "переломить ход войны в Украине".

При этом директор Евразийской программы в Институте исследований зарубежной политики Роберт Гамильтон считает, что тренировки украинских военнослужащих на F-16 до сих пор не стартовали, так как на их подготовку нужно больше времени.

Гамильтон утверждает, что обучение на западных самолетах может длиться в три раза дольше, чем освоение танков.

"Я не думаю, что это какая-то умышленная попытка замедлить процесс, чтобы не провоцировать россиян", — заявил Роберт Гамильтон.

Напомним, что по данным СМИ от 5 августа, первую группу из восьми украинских пилотов, которые будут обучать на американских истребителях F-16, уже определили. Летчики свободно владеют английским языком и готовы обучаться, как только план подготовки официально утвердят в США.

Ранее, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Воздушные силы ВСУ быстро получат самолеты F-16 после завершения обучения украинских пилотов и призвал послов способствовать этому.