Передача оружия на $150 млн: США готовят для Украины новый пакет военной помощи, — CМИ

По словам журналистов, помимо ЗРК HAWK и 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в пакет войдут боеприпасы другого типа, а также оборудование для поддержки оборонных нужд.

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США предоставят Украине оружие и боеприпасы на сумму 150 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, в пакет помощи, о котором будет объявлено в понедельник, войдут перехватчики HAWK, а также 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

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Издание пишет, что Белый дом отвечает на просьбы Украины о поддержке в сфере противовоздушной обороны, поскольку в последние недели Россия активно наносит удары по украинским энергетическим объектам.

Источники добавили, что помимо HAWK и 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов в пакет войдут боеприпасы другого типа, а также оборудование для поддержки оборонных нужд.

Отмечается, что пакет будет предоставлен в рамках Президентского механизма сокращения расходов, который позволяет быстро переправлять оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников. С 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму более 50 миллиардов долларов.

Что такое ЗРК HAWK

HAWK — это американский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Принят на вооружение армии США в 1959 году. В 1971 году провели программу основательного улучшения, что включало замену всех РЛС на новые модели. Улучшения продолжались следующие двадцать лет, в частности добавили улучшенную радиоэлектронную защиту, возможность наводиться на глушилки, а в 1995 году добавлена ​​новая боеголовка, которая позволила борьбу против тактических ракет ближнего действия.

Напомним, 25 июня стало известно, что Испания передала Украине пакет военной помощи. Кроме ракет для системы ПВО в партию помощи вошли танки Leopard, боеприпасы различных видов, в том числе 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы для борьбы с БПЛА, оптико-электронные системы наблюдения и слежения и даже турели с дистанционным вооружением.

Также в ДТЭК сообщали, что Украине не хватает ракет ПВО для защиты восстановленных объектов энергетики. Генеральный директор энергокомпании Дмитрий Сухарук отметил, что сейчас на каждую ракету, которая есть в распоряжении сил ПВО, приходится 5-6 российских ракет.