Передання зброї на $150 млн: США готують для України новий пакет військової допомоги, — ЗМІ

За словами журналістів, крім ЗРК HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, до пакета увійдуть боєприпаси іншого типу, а також обладнання для підтримки оборонних потреб.

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США нададуть Україні зброю і боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів. Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, у пакет допомоги, про який буде оголошено в понеділок, увійдуть перехоплювачі HAWK, а також 155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

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Видання пише, що Білий дім відповідає на прохання України про підтримку у сфері протиповітряної оборони, оскільки останніми тижнями Росія активно завдає ударів по українських енергетичних об'єктах.

Джерела додали, що крім HAWK і 155-міліметрових артилерійських боєприпасів до пакета увійдуть боєприпаси іншого типу, а також обладнання для підтримки оборонних потреб.

Зазначається, що пакет буде надано в рамках Президентського механізму скорочення видатків, який дає змогу швидко переправляти оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників. З 2022 року США надали Україні військову допомогу на суму понад 50 мільярдів доларів.

Що таке ЗРК HAWK

HAWK — це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії. Прийнятий на озброєння армії США 1959 року. У 1971 році провели програму ґрунтовного поліпшення, що включало заміну всіх РЛС на нові моделі. Поліпшення тривали наступні двадцять років, зокрема додали поліпшений радіоелектронний захист, можливість наводитися на глушилки, а 1995 року додали нову боєголовку, що дала змогу боротися проти тактичних ракет ближньої дії.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що Іспанія передала Україні пакет військової допомоги. Крім ракет для системи ППО до партії допомоги увійшли танки Leopard, боєприпаси різних видів, зокрема 155-мм артилерійські снаряди, а також системи для боротьби з БПЛА, оптико-електронні системи спостереження і стеження і навіть турелі з дистанційним озброєнням.

Також у ДТЕК повідомляли, що Україні не вистачає ракет ППО для захисту відновлених об'єктів енергетики. Генеральний директор енергокомпанії Дмитро Сухарук зазначив, що зараз на кожну ракету, яка є в розпорядженні сил ППО, припадає 5-6 російських ракет.