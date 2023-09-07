"Мы под впечатлением": ВСУ быстро осваивают западную технику, — глава Генштаба Польши

По словам генерала Раймунда Анджейчака, Варшава продолжает помогать Киеву на многих уровнях и это продолжится в дальнейшем. От других западных стран ожидается такая же отдача.

Related video

Украинские военные, которые отправляются на обучение в другие страны, быстро осваивают западную технику. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью "Укринформ" 7 сентября.

По его словам, Варшава с первых дней полномасштабного вторжения передает Киеву огромное количество оружия. Также выделяется много средств на обучение и подготовку военных, что является своеобразной инвестицией.

"Мы также инвестируем в обучение, логистику, чтобы техника была исправной, ведь это новая техника для украинской армии. Мы и так под впечатлением, насколько быстро украинские военные овладевают этой техникой. Поэтому помощь проходит на многих уровнях", — заявил Раймунд Анджейчак.

Отдельно начальник Генштаба ВС Польши отметил, что страна регулярно изучает оперативные потребности украинской армии, чтобы как можно быстрее закрыть их. Также это дает понимание, чем еще Варшава может помочь Киеву.

При этом, он считает, что другим странам необходимо последовать примеру Польши, ведь это значительно ускорит окончание войны победой Украины.

"Но мы бы хотели, чтобы каждая страна направляла в Украину такое количество оружия, как Польша. А если учесть, что мы также являемся прифронтовой страной, то цена передачи этого оружия для нас значительно выше, чем для других стран Европы", — подытожил польский генерал.

Напомним, 28 августа сообщалось, что на Западе не хватает квалифицированных переводчиков для обучения бойцов ВСУ. Для обучения украинских военных нужна специальная лексика, которая не используется в повседневном общении. Поэтому инструкторы называют языковой барьер вызовом номер один.