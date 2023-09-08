Удар по Кривому Рогу: все, что известно о ракетной атаке ВС РФ на город (фото, видео)
Утром 8 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. Местные власти подтвердили прилет по административному зданию в городе. Фокус разобрался, что известно на данный момент об очередной атаке ВС РФ на город.
В результате ракетного удара российских оккупантов по Кривому Рогу утром 8 сентября пострадали 73 человека. Также 1 человек погиб. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак у себя в Telegram.
"По уточненной информации, в Кривом Роге – 73 пострадавших. Из них 35 – в больнице. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики все еще оценивают как тяжелое. Один человек погиб", — написал он.
По его словам, в городе в городе повреждены 62 многоквартирных дома и 7 частных домов. Побиты более полусотни автомобилей. Коммунальные службы все еще расчищают территорию от обломков. Вывезено около 210 т разрушенных конструкций.
Удар ВС РФ по Кривому Рогу: чем стреляли оккупанты
Как рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительной информации, утром 8 сентября россияне ударили по Кривому Рогу ракетой "Искандер-М". Также, как отметил военный, это мог быть результат работы реактивной артиллерии врага.
"Окончательно скажут специалисты, работающие на месте, где будут найдены обломки ракет – двигатель, элементы, по которым можно идентифицировать тип боеприпаса", — сказал он.
По словам Игната, Кривой Рог — прифронтовой город, а потому россияне могут бить по нему с малого расстояния. Иногда сигналы воздушной тревоги не успевают сработать. Для атаки на прифронтовые города ВС РФ часто используют ракет С-300, РСЗО, а также "Искандер-К".
Удар ВС РФ по Кривому Рогу: что известно
Отметим, что утром 8 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент Фокуса. Затем в 9:03 председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе прогремел взрыв и призвал граждан не снимать последствия атаки ВС РФ.
Впоследствии прилет подтвердил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Ракета попала в админздание", — написал он.
Затем министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что в результате прилета в Кривом Роге разрушено полиции. На месте удара возник пожар на площади 200 квадратных метров.
Как позже сообщил Вилкул, вражеская ракета попала в административное здание, в котором было несколько офисов. Он отдельно отметил, что там также был офис его фонда "Украинская перспектива".
В Школе искусств за памятником Святому Николаю был развернут штаб помощи пострадавшим людям, где они могут оставить свое заявление.
Затем стало известно, что в результате прилета пострадали также многоквартирные дома. Полиция начала обход, чтобы проверить состояние жильцов. Как рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский, погибшим оказался вольнонаемный сотрудник полиции охраны.
"Девять сотрудников полиции получили ранения, троих из них достали из-под завалов. Врачи оказывают всем медицинскую помощь", — заявил он.
В 14:52 стало известно о том, что работы по разбору завалов в Кривом Роге сотрудниками ГСЧС завершены.
Удар ВС РФ по Кривому Рогу: молодой житель города пережил две ракетных атаки
Молодой житель Кривого Рога по имени Дмитрий дважды пережил российские ракетные обстрелы. По его словам, он дважды был прямо в эпицентре удара. По его словам, еще 31 июля он оказался под завалами и получил травмы.
Дмитрий рассказал, что ему пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга. Затем российские оккупанты снова нанесли удар по Кривому Рогу уже 8 сентября.
Напомним, что 8 сентября ВС РФ также скинули авиабомбу на жилые дома в Херсонской области. По словам главы МВД Игоря Клименко, на место оперативно прибыли спасательные службы, которые приступили к разбору завалов. Известно о трех погибших.
Кроме того, в этот же день оккупанты нанесли удар по жилым домам в Сумах. СМИ публиковали кадры. Из-под завалов достали собаку и двух пенсионеров.