Освобождение Андреевки: 3 ОШБр проанализировала заявление Маляр и реальные события на фронте

Информация с фронта имеет свою специфику, отметили бойцы. Решение о ее объявлении принимается на уровень выше и не согласовывается с военными.

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Третья Отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины заявила, что заявление Минобороны 14 сентября об освобождении Андреевки Донецкой области было распространено в соответствии с установленными нормами публикации. Об этом сообщили в пресс-службе бригады в Telegram.

"Мы проанализировали хронологию распространения информации о взятии Андреевки и ход событий в реальном времени", — говорилось в сообщении.

Отметили, что Минобороны опубликовало заявление об освобождении населенного пункта 14 сентября. Тогда командование 3 ОШБр назвало его не соответствующим действительности. Сейчас в бригаде отметили, что информация Минобороны была получена официальными каналами коммуникации и распространена в соответствии с установленными нормами публикации.

По словам военных, информация с фронта имеет свою специфику. Поэтому события, о которых рассказывают в новостях как свершившийся факт, в боевой обстановке может иметь неоднозначный вид. Решение об объявлении такого типа информации принимается на уровень выше и не согласовывается с бойцами.

"Доверие — это то, чего нам, порой, не хватает. Впрочем мы убедились — украинцы вместе!" — добавили в 3 ОШБр.

Освобождение Андреевки под Бахмутом

14 сентября в Министерстве обороны Украины заявили об освобождении Андреевки Донецкой области. Однако в командовании Третьей Отдельной штурмовой бригады заявили, что это заявление не соответствует действительности. В частности, в районах Клещиевки и Андреевки еще продолжались бои, а информацию об освобождении населенного пункта 3 ОШБр назвала ложной и преждевременной. В бригаде отметили, что подобные заявления являются вредными и теми, которые несут угрозу для жизни личного состава.

15 сентября в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение Андреевки. 18 сентября бойцы Третьей Отдельной штурмовой бригады подняли украинский флаг над селом.

Напомним, 18 сентября стало известно, что украинские штурмовики полностью уничтожили 72-ю ОМСБр РФ во время боев за Андреевку и Клещеевку под Бахмутом. В частности, бойцам удалось ликвидировать командира разведки 72-й ОМСБр РФ, всех командиров батальонов, большинство личного состава и офицеров.