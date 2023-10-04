"Служу родине": Суровикин появился на публике после получения новой должности (фото)

Российский генерал Сергей Суровикин отказался общаться с журналистами и прямо не ответил на вопросы о службе.

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Бывшего главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергея Суровикина заметили в Москве. Об этом сообщило российское издание "Новые известия".

Российские журналисты увидели его вместе с семьей в одном из подмосковных храмов. Они попытались узнать, где начал служить Суровикин, однако тот отказался общаться со СМИ.

"Служу родине. Больше никаких комментариев", — сказал Сергей Суровикин.

Сергей Суровикин вместе со своей семьей

Напомним, в июле после военного мятежа начальника ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина генерала Сергея Суровикина задержали в России. Его удерживали и допрашивали в Москве несмотря на то, что тот не был причастен к восстанию. СМИ отметили, что Суровикин не находился в следственном изоляторе, однако проходил неоднократные допросы, ведь было непонятно, какую роль он играл в мятеже Пригожина.

4 сентября стало известно, что генерала Суровикина выпустили из-под стражи после смерти Евгения Пригожина. Источник The New York Times был уверен, что у Сергея Суровикина больше нет карьерных перспектив.

6 сентября бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заявила, что с сайта Министерства обороны Российской Федерации исчезла страница с биографией генерала Сергея Суровикина. Тогда как по словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, генералу якобы нашли "неплохую" должность "по СНГ".

15 сентября сообщалось, что экс-главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин находился в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны Российской Федерации. Источник росСМИ заявил, что поездка Суровикина в Алжир свидетельствует о том, что к нему сохранилось доверие на самом высоком уровне, в частности поездка может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет касаться работы на восточном направлении.