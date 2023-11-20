На четверти дороги к Москве: неизвестные БПЛА атаковали Орловскую область РФ, — губернатор

Российский губернатор Кличков заверил, что после атаки БПЛА власти контролируют ситуацию. По его словам, над регионом заметили дрон самолетного типа.

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Вечером 20 ноября над Орловской областью обнаружили БПЛА неизвестного происхождения, который летел над западной частью региона. Силы ПВО ВС РФ якобы обезвредили летательный аппарат. О деталях происшествия сообщил губернатор Орловской области Андрей Кличков в Telegram-канале.

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В заметке губернатора указано, что беспилотник самолетного типа был один. Направление движения — Шабликинский район. В запуске дрона россиянин обвинил Украину.

По словам чиновника, российские силы ПВО обезвредили БПЛА. Также он уверен, что нет ни пострадавших, ни разрушений. При этом на месте событий "проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем".

Атака БПЛА в Орловской области 20 ноября 2023 года Фото: Скриншот

Информацию о появлении БПЛА самолетного типа над Орловской областью подтвердили в Минобороны РФ. Указывают, что атака состоялась в 21:30 по Москве.

Отметим, других подробностей событий в Орловской области Кличков не сообщил. При этом на карте видно, что Шабликинский район расположен на условной прямой линии, по которой мог бы направляться ударный беспилотник неизвестного происхождения в сторону российской столицы. Расстояние до границы Украины — около 100 км, до Москвы — около 300 км.

Местность в Орловской области, где якобы сбили БПЛА Фото: Google maps

Ранее Фокус сообщал о предыдущих случаях, когда дроны пролетали над разными областями РФ, в том числе — над Орловщиной. Например, 14 ноября стало известно о массированной атаке беспилотников на четыре российские области. Тогда аппараты добрались до КБ по разработке ракет "Кинжал" в городе Коломна в Московской области. Также под ударом оказался химзавод в Брянской области.

Предыдущая атака на КБ в Коломне произошла 11 ноября, рассказали СМИ. На фотографиях с места событий видно, как над каким-то зданием поднимается столб дыма.

Кроме того, в ноябре же пылало на пороховом заводе в Тамбовской области — событие произошло 15 ноября. Еще один "фейерверк" произошел за тысячи километров от Украины — в Волгоградской области. РосСМИ утверждали, что там якобы произошла детонация на складах боеприпасов в воинской части.

Напоминаем, журналисты-расследователи выяснили, что российские компании свободно покупают сырье для производства обуви. Указывается, что сырье покупают и ЕС и могут использовать для пошива сапог для ВС РФ. В то же время американский дипломат Курт Волкер отмечал успехи Украины в прерывании цепей поставок российской армии. Указал, что для этого удачно используют артиллерийские системы, не имея авиации.