Баржи смыло бесследно: спутник показал повреждения защиты возле Крымского моста (фото)

Часть Крымского моста, расположенная ближе к Краснодарскому краю РФ, полностью потеряла защиту от морских дронов со взрывчаткой, свидетельствуют высококачественные фото из космоса.

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Спутниковые фотографии показали состояние семи барж под Крымским мостом, которые попали под удар шторма в Черном море 26 ноября. Оптические фото высокого качества дают возможность четко увидеть, что два судна полностью затонули, а с остальными также не все в порядке. О ситуации возле незаконного сооружения, которое возвели россияне возле Крыма, написал OSINT-расследователь MT Anderson в заметке в сети X (ранее — Twitter).

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MT Anderson проанализировал две спутниковые фотографии, на которых изображен участок Крымского моста, расположенный ближе к Краснодарскому краю РФ. На первой фотографии, сделанной 4 октября 2023 года, он насчитал семь барж. Их россияне установили с южной стороны сооружения, надеясь защититься от атаки украинских дронов.

Крымский мост, баржи по состоянию на 4 октября 2023 года Фото: Twitter / MT Anderson

На фотографии, сделанной 28 ноября, можно увидеть, что произошло с баржами, обозначенных цифрами от 1 до 7, после шторма. В частности, три баржи полностью утонули (№ 3, 4, 5), одна утонула частично (№2), две баржи смыло и унесло прочь, одна баржа дрейфует, "ни к чему не привязана" (№1).

Крымский мост, баржи по состоянию на 28 ноября 2023 года Фото: Twitter / MT Anderson

Шторм в Крыму — какие последствия для обороны ВС РФ

Отметим, ранее Фокус писал о том, как пережили оборонительные сооружения ВС РФ шторм возле оккупированного Крымского полуострова. Один из OSINT-расследователей исследовал место установки боновых заграждений. Ранее их растянули возле Крымского моста, прикрепив металлические решетки для остановки морских дронов ВСУ: теперь эти приспособления полностью исчезли.

Другой расследователь ознакомился с состоянием Севастопольской бухты. При этом заметил, что здесь раньше видели четыре вида разного рода приспособлений, которые перегораживали вход в бухту. После шторма от этих приспособлений также не осталось следа. Между тем внутри бухты заметили три военных корабля ВС РФ, а среди них — ракетоноситель, который спустили на воду в июле 2023 года.

Об усилении защиты Крымского моста стало известно летом 2023 года — после того, как его во второй раз взорвали украинцы, прислав морские дроны с сотней килограммов взрывчатки.

Напоминаем, Москве пришлось признать инцидент в железнодорожном тоннеле в Бурятии: там загорелся грузовой поезд, который состоял из 41 вагона с горючим. В то же время в ночь на 1 декабря, ВС РФ запустили по Украине 20 дронов-камикадзе, которые стартовали с полигона в Крыму и в Краснодарском крае.