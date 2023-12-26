"Мы будем спокойны": Соловьев предложил армии РФ занять американские базы в Европе

Поклонники российского режима уверены: Запад готовится к войне с Россией, поэтому вполне оправданно будет напасть на страну НАТО первыми или хотя бы захватить военные базы США.

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Кремлевский пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев во время недавней передачи "Вечера с Владимиром Соловьевым" на росТВ обратился с требованием к военным США. Об этом пишет Newsweek.

Он заявил, что России следует, в частности, взять под контроль американские базы в Германии, Италии и Португалии.

"Я считаю, что все американские оккупационные войска должны быть выведены из Европы, а российские военные базы должны располагаться в глубине территории Российской Федерации", — подчеркнул он.

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Однако, при этом Соловьев заметил, что российская армия вполне может занять часть военных баз, которые подготовлены американцами в Западной Европе.

"Нашей базой мог бы стать Рамштайн. Мы вполне могли бы разместиться на ряде баз в Италии. Тогда никаких вопросов не возникнет. Тогда мы будем уверены, что Европа будет вести себя очень прилично и никакая угроза нашему государству не исходит с территории Европы", — констатировал российский пропагандист.

Комментарии, которые последовали за заявлением Соловьева, свидетельствуют, что все пропагандисты и другие поклонники российского режима уверены: Запад готовится к войне с Россией.

"Они пытаются нас дразнить. Хотя Путин в 156-й раз ясно объяснил, что мы не собираемся воевать с НАТО… мы больше не будем наивными", — прокомментировал Соловьев свои тезисы в ролике, опубликованном в соцсети Х.

Кстати, пропагандист Кремля — не единственная фигура в орбите президента РФ Владимира Путина, нацеленная на США и европейские страны. Бывший президент России Дмитрий Медведев раскритиковал уровень инфляции в Европе, а также ее поддержку украинцев в посте, опубликованный в канун Рождества в соцсети X. Он указал на экономические проблемы Европы, когда пожелал региону счастливого Рождества.

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"Устойчиво высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, праздно бродящие по улицам Европы, с пособиями выше, чем пенсии европейцев, политики-дегенераты, кричащие о войне между Украиной и Россией до победы. Европа, здравствуй! Что с тобой, ты совсем заболела? С Рождеством!" — поздравил Медведев европейские страны.

Вместе с тем, президент России недавно отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что, если Россия победит Украину, она "продолжит идти" и нападет на члена альянса.

"Подобный шаг будет означать применение статьи 5 устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех", — заметили эксперты издания.

Однако Путин тут же, 24 декабря, заявил на российском государственном телевидении, что у Москвы "нет геополитического интереса — ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО".

Newsweek обратился по электронной почте к НАТО и Министерству обороны России за комментариями. Ответов пока не последовало.

Присутствие США в Европе

По данным Министерства обороны США, в Европе постоянно дислоцируются около 70 тысяч американских военнослужащих, причем около половины из них находятся в Германии.

Объединенное европейское командование Вооруженных сил США имеет штаб-квартиру в Штутгарте, а армия контролирует пять гарнизонов в Германии.

Штаб-квартира европейских операций ВВС находится на авиабазе Рамштайн.

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Напомним, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обещает "жесткий ответ" и "возмездие" за добивание Крымского моста.

Ранее сообщалось, что Захарова назвала Молдову "придатком киевского режима".