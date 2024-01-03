15 лет за пытки над людьми: суд вынес приговор коменданту тюрьмы "Изоляция" Куликовскому

Обвинили "Палыча" по трем статьям Уголовного Кодекса Украины, а сам приговор начал считаться с момента задержания — ноября 2021 года. Правозащитница Александра Матвийчук считает, что этого мало за совершенные преступления.

Related video

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому по кличке "Палыч", который причастен к пыткам гражданских и военнопленных. Об этом сообщает "Суспiльне" 3 января.

Приговор суда гласит, что следующие 15 лет своей жизни подсудимый проведет в местах заключения свободы. Также было принято решение о конфискации имущества.

Суд признал Дениса Куликовского виновным по трем статьям УКУ и основная из них 438 — нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением. Начало исполнения приговора считается с 9 ноября 2021 года.

В Киеве вынесли приговор коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Фото: 5.ua

Приговор коменданту "Изоляции": мнение правозащитницы

А вот по статье 149, в которой речь идет о торговле людьми, суд признал его невиновным, ведь отсутствовали необходимые доказательства. Приговор также не устроил правозащитницу Александру Матвийчук.

"Я буду советоваться с адвокатами потерпевших и вообще относительно процессуальных нюансов. По моему убеждению, Денис Куликовский, он же "Палыч", должен получить пожизненное. Я собирала показания людей, которые выжили в резонансе. Это такие истории, которые указывают мне, что по совокупности совершенных преступлений они должны сидеть до конца своей жизни", — заявила она.

Приговор коменданту "Изоляции": мнение бывшего пленного

Один из заключенных "Изоляции" журналист Станислав Асеев не собирается подавать апелляцию после приговора, о чем заявил его адвокат. По его словам, суд удовлетворил требования в виде заключения на 15 лет и выходить за пределы никто не может.

Ранее Станислав Асеев рассказывал в комментарии журналистам "24 канала", что во время заключения в "Изоляции" над пленными издевались. Их избивали и иногда в этом участвовал непосредственно Денис Куликовский.

При этом "Палыч" приказывал заглушать крики людей советскими песнями, которые пели сами заключенные.

Приговор коменданту "Изоляции": позиция суда

Судья-советник Шевченковского районного суда города Киева Марина Антонюк в комментарии журналистам также рассказала, что суд принял решение признать виновным Дениса Куликовского в совершении ряда преступлений на территории временно оккупированного Донецка.

"Фактически суд признал его виновным в совершении всех тех действий, которые ему инкриминировались органом досудебного расследования и прокурором. Однако относительно непосредственной квалификации его действий, то не со всеми статьями суд согласился. Это вопрос больше юридический, поскольку суд пришел к выводу о том, что один из составов преступления, которые инкриминировались, фактически охватывается составом другого уголовного преступления, поэтому по этой статье он не был осужден", — заявила Марина Антонюк.

Напомним, 9 ноября 2021 года сообщалось, что в Киеве задержали "главного палача" донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция". Денис "Палыч" Куликовский, по признаниям бывших пленных, регулярно пытал и насиловал своих жертв на протяжении нескольких лет. Позднее в спецслужбе опубликовали кадры допроса Куликовского.

6 декабря того же года сообщалось, что СБУ ищет жертв Дениса Куликовского. Силовики просили всех, кто был в плену у боевиков на территории незаконной тюрьмы и пострадал от действий, связаться по телефону.

27 января 2021 года показали, как выглядела тюрьма "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Через эту тюрьму в частности прошел журналист Станислав Асеев, в которой его пытали.