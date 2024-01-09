За несколько процентов оборонного бюджета США ВСУ уничтожили половину армии РФ, — МИД Польши

По словам польского дипломата Радослава Сикорского, Вашингтону необходимо дальше поддерживать Киев, иначе с катастрофическими последствиями столкнутся другие страны европейского континента.

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Если Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, тогда последствия будут для соседних с ней стран. Запад должен активизировать свои усилия. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN.

По его словам, американскому Конгрессу необходимо принять новый закон, который продлил бы предоставление помощи для Украины. Это необходимо для того, чтобы остановить президента России Владимира Путина.

Если глава Кремля все же победит, тогда катастрофические последствия будут ждать не только Киев.

"Понятно, что, прежде всего, для Украины, но также для ее соседей, Европы и всей системы союзов США", — заявил Радослав Сикорский.

Отдельно польский дипломат в своем обращении к Западу заявил, что украинским защитникам нужно еще больше вооружения, которое помогло бы противостоять российским оккупантам на поле боя.

Это и есть главная причина, по которой в США необходимо продлить дальнейшую помощь.

"За несколько процентов средств американского оборонного бюджета украинцы уничтожили половину российской армии. Цена сдерживания Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного выше, чем цена сохранения поддержки Украины", — подытожил Радослав Сикорский.

Напомним, 8 января сообщалось, что президент США Джо Байден призвал Конгресс принять помощь Киеву после соглашения по предотвращению шатдауна. По его словам, республиканцы в Конгрессе должны прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов США.

Также сообщалось, что в США готовят сделку, которая может разблокировать помощь Украине. Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд выразил надежду на то, что соглашение, включающее изменение миграционной политики США, будет достигнуто до конца недели.