За кілька відсотків оборонного бюджету США ЗСУ знищили половину армії РФ, — МЗС Польщі

За словами польського дипломата Радослава Сікорського, Вашингтону необхідно далі підтримувати Київ, інакше з катастрофічними наслідками зіткнуться інші країни європейського континенту.

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Якщо Україна не зможе здобути перемогу над Росією на полі бою, тоді наслідки будуть для сусідніх з нею країн. Захід повинен активізувати свої зусилля. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю CNN.

За його словами, американському Конгресу необхідно ухвалити новий закон, який продовжив би надання допомоги для України. Це необхідно для того, щоб зупинити президента Росії Володимира Путіна.

Якщо очільник Кремля все ж таки переможе, тоді катастрофічні наслідки чекатимуть не тільки на Київ.

"Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи і всієї системи союзів США", — заявив Радослав Сікорський.

Окремо польський дипломат у своєму зверненні до Заходу заявив, що українським захисникам потрібно ще більше озброєння, яке допомогло б протистояти російським окупантам на полі бою.

Це і є головна причина, через яку в США необхідно продовжити подальшу допомогу.

"За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України", — підсумував Радослав Сікорський.

Нагадаємо, 8 січня повідомлялося, що президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити допомогу Києву після угоди щодо запобігання шатдауну. За його словами, республіканці в Конгресі мають припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів США.

Також повідомлялося, що в США готують угоду, яка може розблокувати допомогу Україні. Сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд висловив сподівання на те, що угода, яка передбачає зміну міграційної політики США, буде досягнута до кінця тижня.