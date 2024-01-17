"Враг сложный": бойцов ВСУ раздражают комментарии о ВС РФ и прогнозы, — 3 ОШБр (видео)

Боец Третьей штурмовой бригады посоветовал гражданам делать маленькие шаги в направлении победы и не спрашивать, когда же она наступит. Также объяснил, почему россиян не нужно называть "чмобиками".

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Российская армия на самом деле является достаточно сильной, поэтому украинские бойцы не хотели бы слышать, как способности ВС РФ преуменьшают. Кроме того, воины предлагают гражданам Украины воспринимать реальность и не самоуспокаиваться с помощью прогнозов. О российско-украинской войне, военных из Третьей штурмовой бригады и о ходе боевых действий рассказал пресс-офицер 3 ОШБр ВСУ Александр Бородин в интервью порталу "Мы — Украина", размещенном в Youtube.

Журналистка Елена Чабак поинтересовалась у Александра Бородина, как он относится к вопросам о дате победы. Военный на это ответил, что украинцам нужно жить в реальности и делать маленькие шаги вперед. Отметил, что нужно действовать эволюционным путем, не смотреть за горизонт, а смотреть только на следующий шаг, который нужно сделать.

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"Людям надо научиться работать с реальностью. Мы очень классно делаем революции, но надо научиться делать эволюции. Эволюция — это когда ты делаешь большое количество маленьких шагов для условной Победы где-то на горизонте. Не смотришь на победу, а смотришь на следующий шаг".

Впрочем, признал, что допустимы тактические прогнозы — на две-три недели. А более глобальные — нет, — прозвучало во время разговора.

Также журналистка поинтересовалась, какие вопросы не стоит задавать военным. Пресc-офицер 3 ОШБр отметил, что он, как медийщик, может воспринять любой вопрос. Однако для его побратимов есть ряд нарративов, которые их "раздражают". В частности, раздражает унижение противника, когда российских военных, например, называют "чмобиками". Подобное занижение возможностей врага преуменьшает подвиг украинских военных, которые отдают силы и жизни, чтобы остановить ВС РФ, заявил Бородин.

"Ребят безусловно раздражает унижение врага, унижение его возможностей и его силы: это когда их называют чмобиками и прочее. Потому что это частичное унижение тех сил, которые наши ребята тратят на то, чтобы его остановить. А враг очень сложный".

Александр Бородин также рассказал о том, как происходит рекрутинг в состав Третьей штурмовой и как проходит подготовка. По его словам, подразделение планирует реформировать систему набора солдат — работает по международным стандартам.

Война РФ — детали боев 3 ОШБр ВСУ

Отметим, ранее Фокус рассказывал о боях, в которых принимали и принимают участие бойцы Третьей штурмовой бригады. Например, осенью 2023 года воины отодвинули врага под Клещиевкой и Андреевкой. В январе 2024 года — держат оборону на северном и южном фланге возле Бахмута: на данном отрезке фронта ВС РФ собрали около 80 тыс. человек.

Напоминаем, статья 3 ОШБр находится на верхней ступени рейтинга материалов украинской Википедии в категории "Подразделения Сил обороны". На второй ступени — 47 отдельная механизированная бригада "Магура", на третьей — 93 ОМБр "Холодный Яр". 8 января заместитель командира бригады дал интервью, в котором заявил, что война в Украине не завершится в течение ближайших одного-двух лет.