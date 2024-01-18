СМИ заявили, что Умеров не поедет во Францию "из-за безопасности": в Минобороны ответили

В МОУ сообщили, что команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита в Париж.

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Информация о том, что глава Минобороны Рустем Умеров отменил свой визит во Францию в связи с безопасностью, как утверждали ранее французские СМИ, была опровергнута представителями Министерства обороны. Об этом заявили в пресс-службе было Министерства обороны Украины.

На церемонии открытия Коалиции артиллерии в Париже 18 января, в четверг, Министерство обороны Украины подтвердило участие украинской делегации, которую возглавил заместитель главы ведомства, Иван Гаврилюк.

Было предварительно объявлено, что визит министра обороны может быть отложен из-за его участия в заседании Ставки верховного главнокомандующего 17 января. Участвуя в мероприятии по открытию Коалиции артиллерии, министр обороны присутствует дистанционно, используя видеосвязь.

В настоящее время представители украинского и французского министерств обороны согласовывают новую дату визита главы МОУ.

Отметим, что ранее издание Le Monde сообщило об отмене визита главы Минобороны Умерова во Францию по соображениям безопасности, ссылаясь на заявление французского Министерства обороны.

Пост Минобороны

Напомним, что 17 января Эммануэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине 40 ракет большой дальности SCALP и сотни бомб, а также в феврале подпишет договор о гарантиях безопасности.

Отметим, в течение почти двух лет российско-украинской войны Франция предоставляла ВСУ технику и оружие, которое помогало держать оборону и наносить удары по позициям и базам ВС РФ. Например, в первые месяцы вторжения стало известно о предоставлении САУ CAESAR, способных доставать врага за десятки километров от линии фронта. Кроме того, осенью 2022 года анонсировали поставки легких французских танков AMX-10 — с весны 2023 года бойцы ВСУ начали показывать примеры их использования.