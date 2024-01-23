Мало артснарядов: как ВСУ удерживают позиции под Бахмутом и Авдеевкой, — СМИ

Бойцы ВСУ рассказали журналистам, что имеют вдвое меньше снарядов для М777, чем во время летнего контрнаступления. Кроме того, в условиях зимы есть проблемы с западной и советской техникой.

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В Донецкой области бойцы ВСУ останавливают "мясные штурмы" ВС РФ с помощью современных беспилотников и артиллерийских систем западного и советского образца. При ухудшении погодных условий, например, при температуре воздуха -22 градуса, артсистемы отказывают. Кроме того, есть проблемы с необходимым количеством снарядов для артиллерии. О том, во сколько раз больше снарядов имеют ВС РФ, чем украинцы, 23 января рассказали журналисты агентства CNN, которые побывали на линии фронта.

В репортаже говорится о недостатке боеприпасов, которую сегодня имеют украинские подразделения на горячих отрезках фронта. Между тем артиллерия ВС РФ имеет их в разы больше: соотношение десять (в ВС РФ) к одному (в ВСУ), — заявил командир 93 отдельной механизированной бригады с позывным "Корсар".

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Замерзшие тела россиян: украинские солдаты рассказали о боях за Авдеевку

Журналисты пересказали информацию о ситуации со снарядами, о которой рассказали украинские бойцы.

Под Авдеевкой западное артиллерийское орудие М777 в течение суток выстреливает 20-30 снарядов, тогда как летом это количество было вдвое больше. Под Бахмутом западная артустановка "Паладин" (M109 howitzer) вообще не имела БК, потом получила четыре снаряда, но они были "дымовыми". Когда же подразделение воюет советским оружием, например, ракетной установкой, она отказывается стрелять при температуре -22 градуса, — говорится в репортаже CNN.

Бойцы ВСУ, с которыми пообщались журналисты, объяснили, что на фронте не хватает и снарядов, и техники. Есть замечания и к особенностям западного вооружения — оно иногда не выдерживает суровых погодных условий.

"Отсутствие огневой мощи Украины по сравнению с противником — распространенная тема на передовой. У Украины недостаточно вооружения и техники, чтобы победить Россию", — привели мнение украинцев авторы репортажа. Однако в итоге журналисты подытожили, что "моральный дух среди военных, с которыми общался CNN, был высок".

Бои на Донбассе — детали

Отметим, начиная с осени 2023 года, подразделения ВС РФ возобновили штурмовые действия на восточном участке фронта, ранее рассказывал Фокус. Сначала начались усиленные атаки на Авдеевку: враг атаковал несколькими волнами, которые отбили украинские защитники. Позже штурмы продолжились: как сообщили аналитики Института изучения войны, есть определенное продвижение россиян на северном фланге у Степного, а также вглубь юго-восточных кварталов населенного пункта.

Кроме того, в декабре возобновились попытки россиян продвинуться возле Бахмута: под угрозой боев оказался городок Часов Яр, заявили военные эксперты. Согласно данным аналитиков, враг мог захватить несколько сотен метров на северном фланге в районе населенного пункта Богдановка.

Напоминаем, в Конгрессе США четвертый месяц не могут утвердить выделение Украине 61 млрд долл.: сенаторы уверяют, что продолжаются переговоры по иммиграционным вопросам. В Европейском Союзе также ищут инструменты, чтобы обойти блокировку Венгрии и предоставить Украине 50 млрд евро.