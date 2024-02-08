В Пермском крае после взрыва на газопроводе горят железнодорожные цистерны (видео)

По информации местных оперативных служб, количество пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае по состоянию на 20:00 по киевскому времени увеличилось до 7 человек.

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Три железнодорожные цистерны горят возле села Куеда Пермского края. Огонь распространился на грузовой поезд после взрыва на газопроводе вечером 8 февраля, о чем сообщает российское информагентство "ТАСС".

Как отмечают местные оперативные службы, существует угроза распространения огня на жилые дома. Один из них уже пылает, известно о первом раненом с ожогами.

"Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе в Пермском крае", — говорится в сообщении телеграм-канала "112".

Количество пострадавших при взрыве газопровода в Пермском крае по состоянию на 20:00 по киевскому времени увеличилось до 7 человек, двое из них дети 6 и 11 лет. У раненых ожоги, рваные раны и отравление угарным газом. На данный момент огонь охватил уже три домовладения, локализовать пламя пока не удается.

Чрезвычайные происшествия в России

7 февраля на Воткинском заводе, находящемся под Ижевском, прогремел мощный взрыв. После этого начался сильный пожар.

Также в российском Белгороде в среду, 7 февраля, вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций — якобы из-за "прилета".

Комплекс из торговых центров вспыхнул 1 февраля в российском Буйнакске, Республика Дагестан.

В Москве 30 января загорелось здание комитета КПРФ. По данным МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В среду, 24 января, в российском городе Туапсе, Краснодарский край, были слышны взрывы, а затем вспыхнул пожар на нефтебазе "Роснефть". Жители Туапсе сообщали о пожаре в районе местной нефтебазы.

В порту вблизи Петербурга 21 января произошел пожар. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк", произошли два взрыва.

Важно

Украинские беспилотники остановили работу двух нефтеперерабатывающих заводов РФ, — Bloomberg

Напомним, что 4 февраля дроны атаковали населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области РФ.

3 февраля в Волгограде из-за сбитого БПЛА вспыхнул один из крупнейших НПЗ в РФ. Как сообщали в местном Министерстве чрезвычайных ситуаций, нефтепродукты горели на площади 300 квадратных метров.