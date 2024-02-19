"Оказался в затруднительном положении": во Франковске помогли ветерану АТО и его собачке (фото)

Военный получил ранения, контузию и по решению ВВК был комиссован. Сейчас у мужчины неудовлетворительное состояние здоровья, и он нуждается в лечении.

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В Ивано-Франковске "Дом воина" приютил ветерана — участника боевых действий, оказавшегося в затруднительном положении, вместе с четвероногим другом. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального учреждения 19 февраля.

"Специалисты КУ "Дом воина" нашли ветерана — участника боевых действий, который оказался в трудном положении в это непростое время. Нашей задачей было оперативно оказать помощь, поэтому ветеран вместе со своим четвероногим другом уже находится в месте, где может бесплатно проживать и питаться", — говорится в сообщении.

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Кроме этого, мужчина имел "неудовлетворительное состояние здоровья", поэтому специалисты договорились о дальнейшем лечении бойца в медицинском учреждении.

"Дом воина" поблагодарил всех неравнодушных, которые откликнулись и не стояли в стороне, и призвал всех, в частности тех, кто работает в сфере ветеранской политики, оперативно реагировать на подобные ситуации и не оставлять военных наедине с проблемами.

Военный, которому помогли Военный, которому помогли

Что известно о мужчине с собачкой, которому помогли в Ивано-Франковске

Два дня назад местная жительница Алина Сташкив опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором рассказала о мужчине, который нуждается в помощи в лечении, питании, финансировании.

"Я сегодня лично говорила с этим человеком. Он полностью нормальный, не алкоголик, не наркоман. Любит собачку очень. Очень нуждается действительно в помощи в лечении, в питании, финансовой, а также помощи в ремонте домика, в котором он живет", — написала она.

По ее словам, мужчина — переселенец с временно оккупированных территорий, сейчас проживает в селе Викторов Галицкого района Ивано-Франковской области. Староста поселка подтвердила, что он участник боевых действий (АТО), был ранен, получил контузию, и по решению ВВК комиссован.

"Имеет брата родного который сейчас воюет. Имеет дом в селе Викторов. Дом нуждается в ремонте, просит помощи по восстановлению дома. И вообще любую помощь. Также он терял свои документы неоднократно, по словам старосты", — отметила девушка.

Военный с собачкой

18 февраля городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что ранее муниципальная инспекция и КЗ "Дом воина" общались с этим человеком, однако он отказывался от лечения и помощи.

"Будем держать вопрос на контроле и постараемся помочь", — подчеркнул он.

Напомним, 20 декабря стало известно, что в Киеве помогли мужчине в военной форме, который упал на тротуаре и рассыпал овощи с фруктами. Продавщица увидела мужчину, помогла и бесплатно собрала ему новый пакет с продуктами.