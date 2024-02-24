Еще два гаранта: Италия и Канада подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности (видео)

Более детальные подробности соглашений о гарантиях безопасности с Италией и Канадой пока неизвестны, поскольку тексты документов еще не опубликованы.

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Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министры двух стран G7 — Италии и Канады — подписали соглашения о гарантиях безопасности. Об этом президент Украины заявил в собственном телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что встречи с главами правительств этих стран Джорджи Мелони и Джастином Трюдо всегда содержательны.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

"Важным результатом сегодняшней (встречи с Италией. — Ред.) стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности между Украиной и Италией", — акцентировал глава государства.

Детали соглашения пока неизвестны, поскольку текст документа еще не был опубликован.

По информации президента Зеленского, Украина 24 февраля подписала еще одно соглашение о безопасности, которое "укрепляет позиции украинского народа и особенно украинских воинов", — с Канадой.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский Фото: Офис президента

"Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине", — рассказал он.

Президент подчеркнул, что это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление украинской стабильности.

Соглашения были подписаны в рамках визита премьеров Италии и Канады в Киев 24 февраля.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной. Каждое соглашение с отдельно взятой страной уникально.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 года с Британией.

Во время визита в Европу в феврале Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, 23 февраля, во время визита в Украину датского премьер-министра Метте Фредериксен, соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией.

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