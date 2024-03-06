"Дают россиянам по трусам": ситуация со снарядами на фронте улучшилась, — Ступак (видео)

По словам бывшего сотрудника СБУ, на этой неделе украинская артиллерия по некоторым направлениям начала активнее работать, что может свидетельствовать о пополнении ресурсов. При этом существует 3 сценария, как РФ может помешать будущим поставкам боеприпасов.

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Ситуация со снарядами для ВСУ на фронте продолжает улучшаться и украинские артиллеристы уже работают активнее. В то же время, у российских оккупантов может быть план, как этому помешать. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у украинских защитников теперь есть чем отвечать противнику, однако они об этом говорят очень осторожно. На отдельных направлениях артиллеристы в последнее время начали работать более активно, чем это было еще месяц назад или даже на прошлой неделе.

"Держим пальцы и можем предположить, что первые снаряды, возможно, уже на фронтах и дают россиянам "по трусам", — заявил Иван Ступак.

Отдельно был поднят вопрос тех боеприпасов из Южной Кореи и Южной Африки, которые нашел для Украины президент Чехии Петр Павел. Бывший сотрудник СБУ убежден, что нужно очень быстро проработать этот вопрос, ведь россиянам также об этом известно и они могут попытаться сделать все, чтобы остановить поставки боеприпасов.

РФ попытается помешать поставкам помощи Украине: 3 сценария

Первый сценарий, о котором говорит Иван Ступак, касается дипломатического давления на страны, которые готовы помогать Украине.

"Например, в Южную Африку приедет Лавров (глава МИД РФ, — ред.), какая-то делегация и будут давить, как в свое время давили на Эквадор. Помните, Эквадор хотел передать Украине вертолеты, россияне сказали, "только вертолеты поедут в Украину, мы сразу закроем рынок в Российской Федерации для эквадорских бананов". Это 700 миллионов долларов в год. Эквадор сразу изменил свое мнение, говорит, что никакие вертолеты в Украину не поедут", — говорит военный эксперт.

Второй сценарий. Он предусматривает, что россияне при помощи различных диверсионных групп могут взорвать склады с боеприпасами для Украины на одном из этапов: загрузки или транспортировке. Также они попробуют попросту отобрать у ВСУ возможность пользоваться снарядами.

Заключительный сценарий, как говорит бывший сотрудник СБУ, предусматривает вариант того, что противник попытается попросту перехватить это вооружение у других стран и перекупить.

"Стоит снаряд тысячу евро, россияне могут предложить три тысячи евро. Я думаю, многие из потенциальных (продавцов, — ред.) могут задуматься. Вопрос этичности, не этичности — это уже вторая (история, — ред.), это just business. Поэтому здесь надо работать очень быстро", — подытожил Иван Ступак.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна нашла 500 000 патронов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены вскоре в Украину.

1 марта сообщалось, что Украина получит артиллерийские снаряды, найденные Чехией, уже в ближайшие недели, о чем писали в Bloomberg.