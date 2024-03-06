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Военный Фокус Российско-украинская война

"Дают россиянам по трусам": ситуация со снарядами на фронте улучшилась, — Ступак (видео)

ВСУ, снаряды, боеприпасы, артиллерия, украинские военные, война РФ против Украины
Фото: Генштаб ВСУ | Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация со снарядами на фронте (иллюстративное изображение)

По словам бывшего сотрудника СБУ, на этой неделе украинская артиллерия по некоторым направлениям начала активнее работать, что может свидетельствовать о пополнении ресурсов. При этом существует 3 сценария, как РФ может помешать будущим поставкам боеприпасов.

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Ситуация со снарядами для ВСУ на фронте продолжает улучшаться и украинские артиллеристы уже работают активнее. В то же время, у российских оккупантов может быть план, как этому помешать. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, у украинских защитников теперь есть чем отвечать противнику, однако они об этом говорят очень осторожно. На отдельных направлениях артиллеристы в последнее время начали работать более активно, чем это было еще месяц назад или даже на прошлой неделе.

"Держим пальцы и можем предположить, что первые снаряды, возможно, уже на фронтах и дают россиянам "по трусам", — заявил Иван Ступак.

Отдельно был поднят вопрос тех боеприпасов из Южной Кореи и Южной Африки, которые нашел для Украины президент Чехии Петр Павел. Бывший сотрудник СБУ убежден, что нужно очень быстро проработать этот вопрос, ведь россиянам также об этом известно и они могут попытаться сделать все, чтобы остановить поставки боеприпасов.

РФ попытается помешать поставкам помощи Украине: 3 сценария

Первый сценарий, о котором говорит Иван Ступак, касается дипломатического давления на страны, которые готовы помогать Украине.

"Например, в Южную Африку приедет Лавров (глава МИД РФ, — ред.), какая-то делегация и будут давить, как в свое время давили на Эквадор. Помните, Эквадор хотел передать Украине вертолеты, россияне сказали, "только вертолеты поедут в Украину, мы сразу закроем рынок в Российской Федерации для эквадорских бананов". Это 700 миллионов долларов в год. Эквадор сразу изменил свое мнение, говорит, что никакие вертолеты в Украину не поедут", — говорит военный эксперт.

Второй сценарий. Он предусматривает, что россияне при помощи различных диверсионных групп могут взорвать склады с боеприпасами для Украины на одном из этапов: загрузки или транспортировке. Также они попробуют попросту отобрать у ВСУ возможность пользоваться снарядами.

Заключительный сценарий, как говорит бывший сотрудник СБУ, предусматривает вариант того, что противник попытается попросту перехватить это вооружение у других стран и перекупить.

"Стоит снаряд тысячу евро, россияне могут предложить три тысячи евро. Я думаю, многие из потенциальных (продавцов, — ред.) могут задуматься. Вопрос этичности, не этичности — это уже вторая (история, — ред.), это just business. Поэтому здесь надо работать очень быстро", — подытожил Иван Ступак.

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна нашла 500 000 патронов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены вскоре в Украину.

1 марта сообщалось, что Украина получит артиллерийские снаряды, найденные Чехией, уже в ближайшие недели, о чем писали в Bloomberg.