Не донесли до фронта: ракета РФ упала в оккупированном Урзуфе, что известно (карта)

Самолет ВС РФ потерял авиационную ракету на расстоянии 90 км от линии фронта. Снаряд пробил насквозь дома и застрял в салоне авто.

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Российская ракета разрушила три дома и повредила автомобиль в селе Урзуф на полпути между Бердянском и Мариуполем на оккупированных территориях. Снаряд прилетел со стороны моря 21 марта. Чтобы его обезвредить, вызвали бригаду саперов. О деталях инцидента, который произошел в Приазовье, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Андрющенко указал, что получил эксклюзивную информацию о событии в Урзуфе. В заметке указано, что инцидент произошел с авиационной ракетой, прилетевшей со стороны Азовского моря. Она черкнула об асфальт и начала "скользить", продолжая стремительное движение. Далее российский снаряд насквозь прошил три дома, пробил ворота и застрял в автомобиле "Ланос", — пояснил Андрющенко.

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На место инцидента прибыли саперы — они вывезли остатки ракеты на полигон, — говорится в сообщении.

В итоге Андрющенко привел две версии появления ракеты. Первая версия — умышленный обстрел россиянами тылового Урзуфа. Вторая версия — самолет ВС РФ не донес авиационную ракету к месту пуска.

"То есть кто-то из самолета или потерял или ударил по тыловому оккупированному Урзуфу. Самое время спросить, что там с хл***лом?" — написал советник мэра Мариуполя.

Обстрелы РФ — что известно

Отметим, информация о прилете ракеты в Урзуф появилась в 19:48 21 марта — о ней рассказали в проукраинском Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление". Авторы сообщения отметили, что снаряд мог прилететь с двух направлений — либо с полигона, который ВС РФ расположили неподалеку, либо из Приморско-Ахтарска, откуда взлетает боевая авиация ВС РФ.

В заметке размещены фотографии с места событий. Видно, как ракета во время движения прошила крышу дома. На другой фотографии — кусок снаряда, который валяется где-то во дворе.

Обстрелы РФ — след от ракеты в Урзуфе Фото: Маріуполь. Спротив Обстрелы РФ — обломки ракеты в Урзуфе Фото: Маріуполь. Спротив

Урзуф — населенный пункт, расположенный посередине между Мариуполем и Бердянском (23-30 км от каждого). Расстояние от линии фронта — около 90 км. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетной атаки вечером 21 марта: об этом сообщили в 17:54 (угроза авиационными средствами поражения).

Обстрелы РФ — где расположен Урзуф Фото: DeepStateMAP

Напоминаем, в ночь на 21 марта ВС РФ запустили по Украине 31 ракету — две баллистических и 29 авиаракет Х-101. Согласно данным Воздушного командования, все ракеты были уничтожены.

В ночь на 22 марта произошел один из самых массовых ударов — россияне запустили по украинцам суммарно 151 снаряд. Несколько ракет добрались до плотины ДнепроГЭС. Как заявили специалисты, серьезные повреждения получила ГЭС-2, также повреждена ГЭС-1. Взрывы раздавались в нескольких областях Украины: Киевской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской. Харьков враг атаковал С-300: город полностью обесточен, не работает водопровод.